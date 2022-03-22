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أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام خلال لقائه مع السفير الأردني: مصر تعتز بعلاقتها القومية مع الأردن

صدى البلد

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعلاء الزيود المستشار الإعلامي بالسفارة الأردنية.

وتم، خلال اللقاء، بحث التعاون وتطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقات التاريخية المتميزة والراسخة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وتم التأكيد على أهمية تفعيل بروتوكول التعاون المشترك، الذي وقّعه، خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشترك، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالسفير أمجد العضايلة، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الأردنية، وأن مصر تعتز بعلاقتها القومية مع الأردن الشقيقة، التي تتميز بقوتها على جميع المستويات.

وأوضح أن مصر والأردن بينهما روابط ثقافية عديدة، سواء من حيث اللغة أو التراث والعمارة، حيث ساهم التقارب الجغرافي إلى حد كبير في تعزيز التقارب الثقافي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كبير بين البلدين في كافة المجالات تحت مظلة متفاهمة من قائدي البلدين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمد جسور التعاون والتواصل مع الدول العربية الشقيقة، ومساندة الدول العربية كافة، وخاصة الأردن الشقيقة.

وشرح الكاتب الصحفي كرم جبر، مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره في ضبط المشهد الإعلامي والصحفي من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التي يضعها المجلس، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك التنسيق الجاري بين المجلس وهيئتي الصحافة والإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

كما تطرق رئيس المجلس إلى التراخيص التي يمنحها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للوسائل الإعلامية وفقًا لما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018، فيما يخص الترخيص لمختلف الوسائل الإعلامية، مضيفًا أن المجلس يقدم تسهيلات للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن الترخيص هو عملية قانونية غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية وليس التقييد.

من جانبه، أكد السفير أمجد العضايلة حرص الأردن على تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر في مختلف المجالات المتصلة بهذا القطاع الحيوي، لما لدى البلدين من خبرات متقدّمة، يمكن البناء عليها من قبل المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين.

وأعرب عن التقدير الكبير لمصر ودورها في القضايا العربية،  مؤكداً أن مصر هي القاطرة التي تقود الأمة العربية، وأن استقرار مصر ومنعتها هو استقرار للعالم العربي أجمع، ضمن منظومة التعاون والتكامل والعمل العربي المشترك.

وأشاد العضايلة بالمواقف الإعلامية لمصر ومؤسساتها الرسمية تجاه الأردن، وهو ما يتفق مع مستوى العلاقات الأخوية، وليس بغريب على ما يميز البلدين وقيادتيهما من تنسيق وتعاون مستمر وما يجمع شعبيهما الشقيقين من وشائج وأخوة.

وشدد أن عجلة التطوّر التي شهدتها مصر، خلال السنوات الأخيرة بقيادة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالت قطاع الإعلام بمختلف أدواته، متمنياً لمصر تحقيق المزيد من الرفعة والازدهار.
 

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