جرعة متجددة ..هل يصبح لقاح كورونا مصل سنوي ؟

يعتقد بعض العلماء أن لقاح فيروس كورونا قد يكون سنويا مثله مثل لقاحات الإنفلونزا.





ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن عضو مجلس إدارة شركة «فايزر» والرئيس السابق لهيئة الغذاء والدواء الدكتور سكوت غوتليب قوله: «أعتقد أن كل المؤشرات الحالية تقول إن جرعة لقاح كورونا ستكون سنوية، على الأقل في المستقبل المنظور، حتى نسيطر على المرض وسلالاته بشكل أفضل».



ومن جهته، قال الدكتور أبرار كاران، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة ستانفورد: «ما يمكن أن نتوقعه هو أن فيروس كورونا لن يختفي، بل سيستمر ويتحور وستضعف مناعتنا تجاهه بمرور الوقت. هذا يعني أننا سنحتاج إلى جرعات معززة مرة أخرى في المستقبل - ربما في وقت لاحق من هذا العام حسب اعتقادي - وسوف نحتاج إلى تلقي جرعة دورية سنوية يمكنها التصدي لجميع سلالات الفيروس».



وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر»، إن الشركة تأمل في صنع لقاح يحمي من أوميكرون وجميع سلالات كورونا.

وتابع: «الهدف هو تطوير لقاح يمكن أن يحمي الأشخاص لمدة عام على الأقل».

ومن جهتهما، تعمل شركتا «موديرنا» و«نوفافاكس» على تطوير لقاح مزدوج يمكن أن يوفر الحماية ضد كل من الأنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا» ستيفاني بانسل: «هدفنا هو أن نكون قادرين على الحصول على جرعة معززة سنوية واحدة، حيث لا يرغب الأشخاص في الحصول على جرعتين أو ثلاث جرعات في الشتاء، لكنهم لا يمانعون الحصول على جرعة واحدة».

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة أرشانا تشاترغي، عميدة كلية الطب في جامعة روزاليند فرانكلين في شيكاغو، أمس (الاثنين): «من أجل إبقاء الفيروس تحت السيطرة، سنحتاج على الأرجح أن نتلقى تطعيم دوري ضده».

وأضافت تشاترغي، وهي أيضاً عضو في اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لهيئة الغذاء والدواء الأميركية: «ليس شرطا أن يكون هذا التطعيم سنوي، بل يمكن أن يتم تلقيه كل عامين أو كل خمس سنوات، ستظهر الدراسات والبيانات المستقبلية الفاصل الزمني الأمثل».

وأكدت تشاترغي أن تعليقاتها لا تعكس آراء اللجنة الاستشارية للقاحات أو هيئة الغذاء والدواء.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية الأميركية للقاحات في 6 أبريل القادم لمناقشة الحاجة إلى جرعات معززة من لقاح كورونا في المستقبل، والفاصل الزمني الأمثل بين الجرعات.

وقالت هيئة الغذاء والدواء أمس (الاثنين) إن ممثلين من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها والمعاهد الوطنية للصحة سيشاركون في الاجتماع.

وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز أبحاث البيولوجيا التابع لهيئة الغذاء والدواء في بيان صحافي أمس (الاثنين): «بينما نستعد للاحتياجات المستقبلية للتصدي لكورونا، تظل الوقاية من الفيروس عن طريق تلقي اللقاح هي أفضل دفاع لنا ضد المرض وأي عواقب وخيمة محتملة».

وأضاف ماركس: «حان الوقت الآن لمناقشة الحاجة إلى المعززات المستقبلية لأننا نهدف إلى المضي قدماً بأمان، والاستعداد لكورونا مثلما نستعد لغيره من الفيروسات مثل الإنفلونزا».

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى حوالي 472 مليون حالة حتى صباح اليوم (الثلاثاء)، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و94 ألف وفاة.

أما عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حتى الآن فبلغ 10.8 مليار جرعة