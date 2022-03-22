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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دار الإفتاء توضح المفطرات في نهار رمضان.. تعرف عليها

الصيام
الصيام

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن الأحكام المتعلقة بالصيام والمفطرات والأمور التي لا تعد من المفطرات في نهار رمضان.

مفطرات الصيام


1) بخاخة الربو 
2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم 
3) التدخين 
4) دم الحيض والنفاس 
5) القيء عمدًا فى نهار رمضان 
6) الجماع فى نهار رمضان

7) اللبوس

 

أمور لا تعد من مفطرات الصيام

 

ويضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي: 
1- تطهير اليدين بالكحول 
2- الأكل والشرب ناسيًا 
3- التبرد بالماء 
4- الغسيل الكلوي 
5- القيء عن غير عمد 
6- وضع مرطب الشفاه
7- نقل الدم 
8- بلع الريق 
9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب 
10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف 
11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه 
12- العطور والروائح 
13- المراهم والكريمات 
14- الحقن (عضل أو وريد) 
15- قطرة العين 
16- مرطبات البشرة

ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان

 

1- قراءة القرآن للمرأة الكاشفة الرأس: جائزة. 
2- قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة. 
3- إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.
4- قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز. 
5- الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية. 
6- الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية. 
7- الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام. 
8- أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر. 
9- انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح. 
10- من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح. 
11- الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع آذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة. 
12-الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية آذان الفجر. 
13- مس المصحف للحائض: لا يجوز. 
14- الجماع في نهار رمضان: لا يجوز. 
15- التدخين في نهار رمضان: لا يجوز. 

مفطرات الصيام أمور لا تعد من مفطرات الصيام ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان التدخين الجماع مس المصحف للحائض الإمساك عن الطعام والشراب

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