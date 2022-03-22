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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الجندي بعد غيابه عن كأس العالم للخماسي:اللحظة صعبة وسأقاتل للعودة بقوة

احمد الجندي
احمد الجندي

أعرب أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث عن حزنه لغيابه عن بطولة كأس العالم للكبار التي تستضيفها الجامعة الأمريكية خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري بسبب الإصابة في الكتف.

ونشر الجندي صورة عبر حسابه بموقع  التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "بداية صعبة للموسم ، للأسف لن أكون جزءا من بطولة كأس العالم للخماسي الحديث في مصر الأولى بعد أولمبياد طوكيو نتيجة إصابة في الكتف".

وأضاف: "حزين للغاية لعدم المشاركة في البطولة خاصة في بلدي مصر لكن هذه اللعبة تدفعنا دائما للقتال وعندما تكون الأمور صعبة يجب أن نكون أقوياء".

وأتم: أتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في البطولة ".

يذكر أن الجندي حقق فضية الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020 كأول ميدالية مصرية وعربية وإفريقية في التاريخ بإنجاز كبير .

منتخب مصر الجامعة الأمريكية اولمبياد طوكيو كأس العالم الخماسي الحديث

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