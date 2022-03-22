رئيس اتحاد الخماسي الحديث: أعطينا الناشئين فرصة بكأس العالم لاكتساب الخبرات  

اكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث قدرة مصر علي استضافة الاحداث العالمية للعبة حتى بعد التعديلات الجديدة التي تمت على نظام اللعبة .

وأضاف العريان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي : مصر واحدة من الدول القليلة التى تمتلك الامكانيات لاستضافة البطولات العالمية للعبة بنظامها الجديد ، حيث أنه لدينا ثلاث ملاعب تطابق المواصفات الجديدة التي تطلبها اللعبة وهم ملاعب الجامعه الأمريكية ، وملاعب نادي بلاتنيوم وملاعب الأكاديمية البحرية .

وتابع النظام الجديد يفرض اقامة المنافسات في 90 دقيقة ما يتطلب أن تكون الملاعب كلها متقاربة وان تقام المنافسات خلال ٩٠ دقيقة فقط وهو ما يتوفر في الملاعب المصرية ولذلك حصلنا علي حق استضافة بطولات كاس العالم ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

وأردف : قررنا المشاركة في البطولة بالمنتخب الاول ومنتخب الناشئين لاكتساب خبرة من المشاركة في مثل هذا الحدث العالمي القوي ما يعدهم للمستقبل، وفاجئتنا زينه عامر لاعبتنا الصغيرة بالتفاعل للدور نصف النهائي مع رباعي المنتخب الأول .

ووجه شريف العريان الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه ورعايته للعبة .

وحول تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث يوليو القادم ، أكد العريان أن المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة صوت بالإجماع على إسناد تنظيم البطولة لمصر ، ونجتمع مع الوزير الاسبوع القادم لمناقشة الموضوع .