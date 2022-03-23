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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 23 – 3 – 2022

العملات العربية-
العملات العربية- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 23 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 58.3228 جنيه و 60.9539 جنيه للبيع.

بعد رفع أسعار الفائدة.. خبراء اقتصاد: أمر متوقع للإعلاء من قيمة أموال المواطنين .. والحفاظ على معدلات التضخم والنمو.. وتوقعات بارتفاع مؤشرات البورصة

اليورو يرتفع 21 قرشا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم


وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.9248 جنيه و4.9395 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم
 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.0266 جنيه و 5.0449 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.6227 جنيه و 49.1486 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.7766 جنيه و 48.1299 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7256 جنيه و 5.0656 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.6328 جنيه و 26.1723 جنيه للبيع. 

البنك الأهلى المصرى العملات العربية مقابل الجنيه العملات العربية اليوم اسعار صرف العملات اسعار صرف العملات العربية Finanace Real Estate

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