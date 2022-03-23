أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 23 – 3 – 2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 23 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:



سجل الدينار الكويتي للشراء 58.3228 جنيه و 60.9539 جنيه للبيع.



وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.9248 جنيه و4.9395 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.0266 جنيه و 5.0449 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.6227 جنيه و 49.1486 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.7766 جنيه و 48.1299 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7256 جنيه و 5.0656 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.6328 جنيه و 26.1723 جنيه للبيع.