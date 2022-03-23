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رئيس التحرير
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سيارات

محمود حماد: أسعار السيارات ستستمر في الارتفاع وشكل السوق المحلي سيتغير

محمود حماد رئيس قطاع
محمود حماد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة  ان ارتفاع اسعار السيارات فى السوق المصرى نتيجة لعدة عوامل كثيرة ، اهمها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض ، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى . بالاضافة الى الازمة الروسية الاوكرانية .


واضاف حماد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان السوق المصرى ، لم تحدد به زيادة اسعار السيارات الى اى حد ، وانها غير معلومة لدى الجميع ، كما ان هذه الزيادة من المتوقع ان تستمر فى الفترة القادمة .


وتابع حماد انه ينصح اى شخص يريد شراء السيارات ، بان يقوم باتمام عملية الشراء اليوم بدلا من الغد لان اسعار السيارات كما ذكر ليست معلومة لاى شخص هذه الفترة .


واوضح حماد انه خلال الاسبوع القادم من المتوقع ان تصل الزيادات فى اسعار السيارات الى 100 الف جنيه ، كما سيتغير شكل السوق من حيث الاسعار ، كما حدث عام 2016 . 


وكانت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليـوم قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

 

يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

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