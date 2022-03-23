زيادة جديدة على أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022.. تفاصيل

اعلن وكيل العلامة التجارية شيرى الصينية فى مصر، عن زيادة اسعار عدد من طرزاته داخل السوق المحلى نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ، وجاءت ضمن الزيادات ، اسعار السيارة طراز شيري اريزو 5 .

مازدا 3 موديل 2022

وأوضح وكيل شيرى، أن السيارة شيري اريزو 5 ، تم زيادة اسعارها داخل السوق المصرى بمقدار ما بين 9 الاف جنيه الى 17 الف جنيه .

و تنتمى السيارة شيري اريزو 5 الى فئة السيارات السيدان داخل السوق المصرى ، والتى تستمد قوتها من محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، بالاضافة إلى نسخة اخرى تعمل بناقل حركة مانيوال.

مازدا 3 موديل 2022

وتتسارع السيارة شيري اريزو 5 من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بنسبة بلغت 7 لترات عندما تسير لمسافات تصل إلى 100 كم.

مازدا 3 موديل 2022

وتاتى السيارة شيري اريزو 5 بابعاد خارجية بلغت 4572 مم للطول الكلي، و 1825 مم للعرض، مع ارتفاع يبلغ 1482 مم، و 340 لترا لمساحة التخزين الخلفية.

وتضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينهم فرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني لقوة المكابح، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وخاصية الثبات الالكتروني ESP، مع مثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية لدعم قائد المركبة على الاصطفاف.

مازدا 3 موديل 2022

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

- الفئة الأولى مانيوال BaseLine بسعر 200 الف جنيه بدلا من 191 الف جنيه بزيادة 9 آلاف جنيه

- الفئة الثانية أوتوماتيك BaseLine -leather interior بسعر 225 ألف جنيه بدلا من 210 آلاف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة أوتوماتيك HighLine بسعر 240 ألف جنيه بدلا من 223 ألف جنيه بزيادة 17 ألف جنيه.