قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: اللي يعدي من الحدود يتحرق وجيشنا قوي ولديه قدرات شاملة
إطلاق المؤتمر العربي الثاني للقضاء تحت عنوان «إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة»
أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب
لإجبارها على اتفاق نووي.. ترامب يرفع سقف الضغط على إيران ويؤكد استمرار الحصار البحري
أبو ريدة يشارك في اجتماع مجلس فيفا لتعديل لوائح كأس العالم
هل يجوز للرجل منع زوجته من خدمة والديها المريضين؟.. أمين الإفتاء يجيب
مساء العزة .. تعليق قوي من أحمد موسى على مناورة القوات المسلحة بدر 2026 | بث مباشر
أحمد موسى عن مناورة بدر 2026: محدش يبقى قلقان من اللي بيتفرجوا علينا بره
بسبب تصرف عدواني .. عقوبة قاسية لـ حارس مرمى ريال سرقسطة
طلبت دعمه للتعافي نفسيا فهـ.تك عرضها بالقوة.. مفاجآت بيان النيابة العامة
وزير النفط الإيراني: لا توجد مخاوف داخلية بشأن تأمين الوقود وتوزيعه
هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تشريعية النواب: إدراج الرؤية الإلكترونية في قانون الأسرة ترجمة عملية لمقترحات النواب

حسن رضوان

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن استجابة الحكومة لتضمين نظام “الرؤية الإلكترونية” الذي تقدم به النائب احمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد تمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس قدرة الدولة على مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية.

وقال المغاوري، في تصريح له لصدي البلد، إن إدخال هذا النظام جاء استجابة مباشرة لمقترحات برلمانية جادة، من بينها ما تقدم به النائب أحمد الحمامصي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس وجود إرادة حقيقية لتطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.

وأوضح أن “الرؤية الإلكترونية” تمثل حلًا عمليًا لمشكلة طالما عانت منها الأسر المصرية، خاصة في حالات تعذر تنفيذ الرؤية التقليدية، مؤكدًا أنها تسهم في تقليل النزاعات القضائية وتخفيف الأعباء عن المحاكم.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يعكس فلسفة تشريعية حديثة تقوم على تبسيط الإجراءات، والتوسع في الحلول الودية، وتغليب مصلحة الطفل باعتبارها المعيار الحاكم في جميع الأحكام.

وأشار إلى أن هذا التطور التشريعي يدعم استقرار الأسرة المصرية ويحافظ على تماسكها، لافتًا إلى أن البرلمان سيعمل على مناقشة مشروع القانون بشكل متوازن لضمان خروجه في أفضل صورة تحقق العدالة لجميع الأطراف.

واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة والبرلمان في هذا الملف الحيوي يمثل نموذجًا إيجابيًا لصياغة تشريعات تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تحديات العصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

