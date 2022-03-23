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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

20 ألف جنيه.. زيادة في أسعار هيونداي النترا HD موديل 2022

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD

أعلن وكيل العلامة التجارية هيونداي في مصر، عن زيادة أسعار عدد من طرازاته داخل السوق المحلى نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وجاءت ضمن الزيادات، أسعار السيارة طراز النترا HD موديل 2022 .

هيونداي النترا HD

وأوضح وكيل هيونداي ، أن السيارة النترا HD موديل 2022 ، تم زيادة أسعارها داخل السوق المصري بمقدار 20 الف جنيه ، للأربع فئات السعرية المتواجدة لها بالسوق المصري .

وتنتمى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 إلى فئة السيارات السيدان ، وتستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

هيونداي النترا HD

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 ، بطول 4505 مم ، و بعرض 1541 مم ، و ارتفاع 1490 مم ، و بسعة الشنطة الخلفية 402 لتر .

هيونداي النترا HD

وتضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 ، جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي ، و نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية ، و نظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامى ، و جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية للفئة الاعلى .

هيونداي النترا HD

اما عن سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 الجديدة بعد الزيادة : 

- الفئة الاولى GL  بسعر 295 ألف جنيه بدلاً من 275 ألف جنيه .

- الفئة الثانية SR بسعر 302 ألف جنيه بدلا من 282 الف جنيه .

- الفئة الثالثة DAB ABS بسعر 315 ألف جينه بدلاً من 295 ألف جنيه .

- الفئة الرابعة هاي لاين بسعر 319 ألف جنيه بدلاً من 299 ألف جنيه .

هيونداي النترا HD موديل 2022 النترا HD موديل 2022 هيونداي النترا HD

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