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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نادين نسيب نجيم تظهر بإطلالة أنثوية من حفل تكريمها بدبي |شاهد

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة  نادين نسيب نجيم صورًا جديدة لها من حفل تكريمها بدبي، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

 

إطلالة نادين نسيب نجيم

اختارت نادين نسيب نجيم الظهور بفستان طويل كب باللون الأسود وبتصميم مميز من منطقة الصدر وبثطع من الريش أسفل الفستان واختارت حذاء ناعماً باللون الفضي وحقيبة بسيطة ناعمة باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

 

وظهرت نادين نسيب نجيم، بتسريحة انسيابية ناعمة، وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.
 


واختارت  نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو بالألوان الترابية الناعمة مع الآي لاينر، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت  نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسوارت؛ فقد اختارت أسورة وكولية ناعم باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.


حياة نادين نسيب نجيم

 

ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.


مسيرة نادين نسيب نجيم


درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

 

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