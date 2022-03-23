حفل جديد لفرقة رضا بقبة الغوري .. الخميس

يقيم مركز إبداع قبة الغوري " بشارع الأزهر" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس 24 مارس ، حفل جديد لفرقة رضا للفنون الشعبية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية .



وتقدم الفرقة مجموعة من أشهر الراقصات الفولكلورية مثل "حلاوة شمسنا" ،" الاقصر بلدنا"،" غزل في الريف"، " غريب الدار" ،" حجالة" ،" العصايا "، "الفلاحين" ،" الاسكندراني "،" الاغاني"، "سماح النوبة" " الكرنبة "،" النوبة ".



يذكر أن الفرقة تأسست عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقصًا، و 13 عازفًا حتى وصل العدد حاليًا إلى 180 فنانًا، صمم رقصاتها الفنان الكبير "محمود رضا"، والتي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى "فريدة فهمي".



أصبحت الفرقة تابعة لوزارة الثقافة عام 1961، وتولى إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، كما كون الموسيقار علي إسماعيل أوركسترا خاصة بالفنون الشعبية لمصاحبة الفرقة وقام بتلحين عدد كبير من أشهر استعراضاتها، وقدمت الفرقة عروضها في مختلف دول العالم، ونجحت في تحقيق المراكز الأولى بمعظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها.