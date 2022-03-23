كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تكرم أمهات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

نظّمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، احتفالية بمناسبة عيد الأم وتكريم أمهات أطفال من ذوي الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ود هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة

وافتتحت د هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، احتفالية عيد الأم التى نظمتها الكلية، حيث أشادت فى كلمتها بدور المرأة البارز والفعال على مر العصور خصوصا أنها تعد نصف المجتمع.

وقالت إننا اليوم مع نماذج مشرفة للمرأة المصرية في المجتمع، معربة عن سعادتها بوجود أمهات الأطفال ذوى الهمم واللاتى لهن دور متميز في تحسين وضع اطفالهم وجعلهم قادرين علي التفاعل مع المجتمع.

واشتملت فقرات الإحتفالية علي السلام الجمهورى وقرآن كريم مع طفل من اطفال مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وعرض ازياء وكورال لاطفال وحده الانشطه الإثرائية، و توزيع الهدايا علي الأمهات والأطفال .

وكرمت د هويدا الجبالى، ود راندا كمال وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، ود احمد الكحكى مدير مركز رعايه ذوي الاحتياجات الخاصة، نخبة من أساتذة الكلية، وهم: د سعديه بهادر ، ود فايزة يوسف، د اعتماد خلف ، د زكريا دسوقي ، د مدحت شحاته ، د مايسة نصر ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والهيئه المعاونه وحسام مهدى امين الكليه وجيهان عيسي امين المركز والإداريين والدكاترة والاخصائيين بالكليه والمركز وأولياء أمور الاطفال.

نظم الإحتفالية فريق الأنشطة الاجتماعية (فريق المرح )، والذى يضم نخبة من موظفى وأخصائى المركز.

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