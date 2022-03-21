جامعة أسيوط تشهد انعقاد المؤتمر العلمي العاشر لشباب الباحثين بكلية الزراعة

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن كلية الزراعة تمثل فخر دائم ومتواصل للجامعة لما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف العلوم الزراعية وما يقومون به من جهد مشهود فى نشاط الكلية العلمى والبحثي ، والذى ينعكس أثره على المجتمع المحيط بها حيث تقدم المشورة العلمية للمزارعين وتجهيز أجيال واعدة من الشباب المتخصصين للقيام بمهامهم فى العمل بمختلف المجالات الزراعية

وقال رئيس جامعة أسيوط : أن للكلية نشاط إنتاجي ضخم من خلال مشروعاتها داخل الحرم الجامعي وخارجه والتى تعمل على إنتاج أجود أنواع المحاصيل الزراعية ومختلف أنواع الماشية والطيور والمزارع السمكية

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لشباب الباحثين بالكلية لأنهم الثروة البشرية التى يعتمد عليها فى مواصلة مسيرة تميز الكلية وعلاج أهم المشكلات التى تواجه النمو الزراعى والمساهمة في تنفيذ خطط الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من مختلف المنتجات الزراعية تحقيقاً للتنمية المستدامة وهي أهم أهداف رؤية مصر 2030م.

جاء ذلك خلال افتتاحه وقائع المؤتمر العلمي العاشر لشباب الباحثين بكلية الزراعة بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل محمد عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر ، والدكتور محمد الصغير وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر ، والدكتور جلال عبد الفتاح الصغير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وحشد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، وعدد من رجال الأعمال.

ومن جانبه أثنى الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث على الجهود الكبيرة لكلية الزراعة في مجال البحث العلمي ومشاركتها الإيجابية في تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية وهو هدف استراتيجي لإدارة الجامعة

وقال : تظهر هذه الجهود جليةً في استمرارية عقد هذا المؤتمر لسنوات عديدة، لعرض الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات ومحاولة تطبيق الأفكار المتميزة وتشجيع الباحثين من داخل الجامعة وخارجها بفكرة مجانية الاشتراك ونشر جميع الأبحاث المشاركة بمجلة أسيوط للعلوم الزراعية بتخفيض يصل إلى 50%، مشيداً في ذلك بالقائمين على تنظيم المؤتمر وظهوره بشكلٍ مشرف، من الأساتذة والعاملين بإدارة الدراسات العليا بالكلية.

وأوضح الدكتور عادل محمد عميد كلية الزراعة أن للمؤتمر أهداف عديدة أهمها نشر البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة على تقديم خبراتهم العلمية والبحثية والتطبيقية للطلاب وشباب الباحثين وإكسابهم مهارات عرض الأبحاث وإدارة اللقاءات العلمية ، تشجيعاً للإبداع والإبتكار لضمان استمرارية التفكير البحثي

وأضاف عميد كلية الزراعة أن المؤتمر يتضمن جلسة علمية عامة عقب الافتتاح تشمل 3 محاضرات عن أهمية البحث العلمي وصفات الباحث الجيد، وبرنامج مندلي لتنظيم وكتابة المراجع، واستخدام بنك المعرفة المصري، يحاضر فيها الدكتور أحمد صلاح موسى والدكتورة أسماء حسني والأستاذ خالد فاضل، يعقبها جلسة لاستعراض 15 بوستر قدمهم الباحثون بالمؤتمر

وأضاف الدكتور محمد الصغير وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن المؤتمر يتضمن 9 جلسات علمية لمناقشة 65 بحث للمشاركين بالمؤتمر من جميع أقسام الكلية، وتتضمن الأبحاث رسم الخرائط الوراثية للمحاصيل، التركيب الكيماوي والجودة الميكروبيولوجية للبن الإبل، نباتات الذهب الأخضر (جوجوبا، جاتروفا، مورينجا)، تأثير الفحم الحيوي على نمو القمح في تربة صلبة، منحنى الحليب عند الماعز الدمشقي، دراسات جزيئية على نخيل البلح، طرق حساب وتكوين علائق الدواجن، مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، الأغذية الخالية من الجلوتين، وغيرها.

كما صرح الدكتور جلال الصغير جلال عبد الفتاح الصغير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن الافتتاح تضمن تسليم درع الكلية تكريماً لكلٍ من الدكتور طارق الجمال والدكتور أحمد المنشاوي، كما تم تسليم شهادات تقدير لتكريم الفائزين في مسابقة المتميزين في النشر العلمي الدولي وضموا 9 أساتذة و9 من شباب الباحثين، كما تم تكريم القائمين على شركة قناة السويس للتأمين وهي الراعي الرسمي للمؤتمر، وأكاديمية الألسن للحاسب الآلي واللغات، وتكريم عاطف فراج أحد الموظفين بالكلية الذي بدأ حياته الوظيفية عاملاً بالكلية وحصل خلال عمله عل الشهادات البتدائية والإعدادية ودبلوم الزراعة ثم ليسانس الحقوق ودبلومتين في القانون من كلية الحقوق بالجامعة.

وقد تفقد رئيس الجامعة ونائبه ومرافقيهم المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر لعرض منتجات جميع معامل ومزارع ووحدات كلية الزراعة، وأبدوا إعجابهم بحسن تنظيم المعرض وجودة جميع المنتجات المعروضة وأسعارها التي تباع بها للجمهور في مختلف منافذ بيع الكلية.