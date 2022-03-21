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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ننشر تفاصيل مبادرة محو الأمية التكنولوجية بجامعة أسيوط

مبادرة محو الأمية
مبادرة محو الأمية التكنولوجية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب و المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر عن انطلاق مبادرة محو الأمية التكنولوجية تحت عنوان " technology of basics ، و التى اطلقتها أسرة طلاب من أجل مصر ، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، و بإشراف الدكتور أحمد شريت المنسق المالى و الإدارى للأسرة ، و الطالب عبدالرحمن رشاد مقرر عام الأسرة ، و الطالبة زينب أشرف مقرر عام مساعد الأسرة.

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط  الى أن مبادرة محو الأمية التكنولوجية تعد الاولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية و التى تعزز جهود الدولة فى منظومة التحول الرقمى 

واشاد نائب رئيس جامعة أسيوط  باتحاد الطلاب الجامعة فى سرعة الاستجابة و تنفيذ الافكار التكنولوجية المستجدة بهدف رفع مستوى الوعي الطلابي و تنمية و تطوير مهاراتهم بما يتواكب مع كل ما هو جديد ، مؤكداَ على حرص إدارة الجامعة على تعزيز جهود الدولة المصرية فى عملية التحول الرقمى فى مختلف قطاعاتها وكذلك في دعم جهود الدولة من أجل القضاء على مشكلة محو الأمية و التى تعتبر من أهم القضايا القومية التى تسعى الدولة المصرية للقضاء عليها تماشياَ مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة و العمليات التنموية الشاملة فى مختلف القطاعات.

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و أوضح الدكتور أحمد شريت المنسق المالى و الإدارى لاسرة طلاب من اجل مصر ، أنه تقدم للمبادرة عن طريق فورم الاون لاين حوالى 600 طالب و طالبة و تم إختيار منهم 200 و تدريبهم باجمالى 4 ساعات عمل باليوم فى الفترة من 12 و حتى 17 مارس الجارى على أن تستكمل باقى مراحل المبادرة على مدار العام 

 و تضمن اليوم الاول تدريب على Microsoft office , basics of IT، و تضمن اليوم الثانى التدريب على word development ، excel كما تضمن اليوم الثالث التدريب على mobile Application , power point ، وتضمن اليوم الرابع التدريب على data analysis , machine learning, graphic desigen و الذكاء الاصطناعى ، مشيراَ إلى مشاركة نخبة من المدربين المتميزين بالمبادرة و هم الطالب عبدالرحمن عاطف منسق المبادرة ، و الطلاب محمد عبدالقادر ، مصطفى سامى ، بيشوى فايز ، خالد كرم من كلية الحاسبات و المعلومات ، و الطالب مصطفى سلامة عبدالحفيظ بكلية الاداب ، و المهندس ماريو جمال مهندس remotely بشركات أجنبية ، و المهندسة سندس الشعيبى ITI Trainer .

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