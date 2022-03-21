جامعة أسيوط تشهد ورشة العمل الثانية عن زراعة الخلايا والأنسجة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس إدارة وحدة زراعة الأنسجة والخلايا الجزعية، عن انطلاق أعمال ورشة عمل زراعة الخلايا والأنسجة "تقنيات وتطبيقات" وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة أسماء عبدالناصر حسين عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزئية، والدكتور خالد خلف سلمان مدير وحدة زراعة الأنسجة والخلايا الجزعية، والدكتور عمرو عبد الفتاح عميد المعهد للدراسات العليا والبحوث ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وأكثر من20 متدرب من الباحثين بجامعة أسيوط وذلك فى الفترة من 21-23 مارس الجاري.

وفى كلمته أكد الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط، عن اعتزازه بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية ونشاطه البحثي المتميز الهادف إلى رفع كفاءة شباب الباحثين فى مجال زراعة الخلايا والانسجة وتطوره من التسعينات وحتى الوقت الحالى، مشيرا إلي أن هذا يأتى من خلال دعم مميز من إدارة الجامعة، مشيداً بالمعهد والذي يعد منارة تعليمية وبحثية، داعيا الله أن ينفع به المؤسسين الأوائل الراحلين وعلى رأسهم الدكتور رجاء الطحلاوى والدكتور محمد رافت محمود رؤساء الجامعة السابقين رحمهم الله جميعا.

ومن جانبه أوضحت الدكتورة أسماء عبد الناصر عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزئية، أن الورشة تتناول مقدمة فى زراعة الانسجة الحيوانية والخلايا الجزعية وتطبيقات زراعة الانسجة فى المجالات البحثى والطبى والصناعى، ويحاضر فى الورشة نخبة مميزة من المتخصصين فى زراعة الخلايا والأنسجة على رأسهم الدكتور خالد سلمان الرداد والدكتور عمرو عبد الفتاح والدكتور ابوبكر محمد الطيب والدكتور احمد رسلان .