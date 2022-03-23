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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الكهرباء: نتعاون مع الوكالة اليابانية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة يوشيفومى أومورا الممثل الرئيسى السابق لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمكتب مصر وكاتو كين الممثل الرئيسى الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمكتب مصروالوفد المرافق لهما ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة  في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

أكد الدكتور شاكر على عمق علاقات بين مصر واليابان في مختلف المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأشار شاكر إلى التعاون السابق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) منذ أوائل الثمانينيات، حيث قدمت الوكالة العديد من برامج التعاون مع قطاع الكهرباء في مصر، منها مشروعات إعادة تأهيل مشروعات الطاقات المتجددة وشبكات التوزيع وبناء القدرات للكوادر البشرية وكفاءة إستخدام الطاقة.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى  حوالى 90جيجاوات.

واضاف شاكر أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة مؤكداً على تعظيم الاستفادة من هذه القدرات فى العديد من المجالات ومن بينها تحلية المياه وانتاج الهيدروجين الأخضر.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر الذى يحظى حالياً بإهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب .

واشار الوزير الي أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال  .

كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وأشاد  اومورا الممثل الرئيسى السابق لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمكتب مصر بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين والتعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة السابقة ،مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأشاد كاتو كين الممثل الرئيسى الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمكتب مصر بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات معرباً عن تطلعه لزيادة حجم التعاون المثمر بين الجانبين.

وأعرب عن اهتمام بلاده  في الاستثمار على ارض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون فى مجالات طاقة الرياح ، والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات ، وتنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

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