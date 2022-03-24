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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تفاجئ مالكو هواتف Pixel القديمة بقرار مفاجئ

هاتف Pixel
هاتف Pixel

قالت شركة جوجل Google الأمريكية، إنها لا تخطط لتحديث برنامج بعض إصدارات هواتف بكسل القديمة Pixel، لدعم المزيد من نطاقات التردد C-band 5G الخاصة بشبكات الجيل الخامس في أجهزتها، والتي تمنحهم شبكة 5G أسرع وتغطية أفضل مع شركات الجوال والأجهزة المدعومة.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، صرحت شركة جوجل أنها لا تعتزم تزويد طرازاتها من هواتف بكسل Pixel 4a 5G أو 5 Pixel أو Pixel 5a، في الولايات المتحدة بترددات C-band 5G، والتي تحدد نطاقا من ترددات الشبكة والنطاقات التي تستخدمها شركات الاتصالات لإرسال واستقبال بيانات شبكات الجيل الخامس على الهواتف الذكية.

 

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جوجل لن تدعم هواتف بكسل بأفضل ترددات 5G


وعلى الرغم من هواتف بكسل المذكورة ستدعم الوظيفة اللازمة لتشغيل شبكات الجيل الخامس في بلدان أخرى، ولم توضح جوجل السبب الرئيسي وراء هذا القرار، والذي أعلنته في منشور على منتديات دعم هواتف Pixel التابعة لها.

وفي الوقت نفسه، قامت جوجل بتحديث أحدث إصدارات هواتف Pixel الخاصة بها في الولايات المتحدة،وهي Pixel 6 و 6 Pro، لدعم نطاق C عبر تحديث البرنامج، ولكن لم تقدم الدعم نفسه لتحديث تلك الهواتف القديمة.


وتقول عملاقة التقنية الأمريكية في البيان المنشور بصفحة دعم Pixel: "إن طرازات بكسل السابقة تحتوي على أجهزة قادرة على دعم النطاق الترددي C وتم تمكينها للتشغيل في بلدان معينة"، ولكن الشركة "ليس لديها أي خطط لدعم تشغيل النطاق C في الولايات المتحدة لطرازات Pixel القديمة".


وتشير جوجل، إلى أن تلك الهواتف المحرومة من دعم الطيف الترددي، ستظل قادرة على استخدام أي إمكانيات Sub-6 و mmWave 5G التي زودتها بها الشركة عند الإطلاق.

جوجل هواتف بكسل Pixel 4a 5G دعم هواتف Pixel نطاقات التردد C-band 5G

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