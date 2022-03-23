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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل شخصية أمير المصري بمسلسل ممكن نرجع

صدى البلد

بدأ الفنان أمير المصري أول أيام تصوير مسلسله ممكن نرجع، والمستوحى من المسلسل الأميركي الشهير Crazy Ex-Girlfriend، ويقوم أمير خلال أحداث المسلسل بشخصية عمرو، والذي يمر بأزمة عاطفية بسبب حب من طرف واحد.

 

وامتاز موقع التصوير بالمرح والخفة، حيث كشفت صورة للنجم أمير المصري تجمعه بالنجمة مريم الخشت من كواليس المسلسل بينما يضحكان في إحدى المقاهي، ويجمع المسلسل النجوم أمير المصري، مريم الخشت، آدم الشرقاوي في أول تعاون بينهم، المسلسل من تأليف عمرو مدحت ومن إخراج جو بو عيد.

 

ومؤخرًا ترشّح أمير المصري لجائزة أفضل ممثل عن بطولته لفيلمLimbo، وذلك ضمن الدورة الـ 28 من حفل جمعية Chlotrudis  للسينما المستقلة، وينافس أمير المصري على نفس الجائزة النجوم نيكولاس كيدج وبيندكت كامبرباتش، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره في نفس الفيلم.

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ويُعرض لأمير المصري حاليًا فيلمه الأحدث ريتسا، والذي تصدّر تريند منصة شاهد vip فور إطلاقه، كما يُعرض له على منصة Watch IT حكاية النظارة البيضا ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك، وينتظر أمير إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا، وعلى منصة نتفلكس يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

 

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

 

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، لتعاون في 2017 مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيوني Tom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.

 

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، كما يُعرض له مسلسل Industry على منصة HBO، نافس أمير بفيلم Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل الفيلم على 3 جوائز من بينهم الهرم الذهبي، كما عُرض بـمهرجان كان السينمائي، وحصول على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان

بريطانيا مريم الخشت مهرجان كان مسلسل نصيبي وقسمتك جوائز البافتا مهرجان القاهرة الفنان امير المصري

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