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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحبط تهريب 3.2 مليون قرص مخدر داخل شحنة ليمون

صدى البلد

أعلنت السلطات السعودية المختصة، الأربعاء، عن مصادرة ملايين الأقراص المخدرات، محشوة داخل ثمار الليمون.

وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات نجحت فيي ضبط ٣.٢ ملايين قرص أمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى السعودية مخفية في شحنة ليمون، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأعلن النجيدي أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، تم جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.
وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها ثمار الفاكهة لتهريب المخدرات إلى السعودية، حيث تكررت العديد من تلك الحالات في الأعوام الأخيرة و أبرزها كان في أبريل 2021، إذ تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 5.3 ملايين حبة، كانت مُخبأة في شحنة من الرمان قادمة من لبنان وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

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