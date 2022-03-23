الأهلي يفوز على الشمس 19-3 في بطولة الجمهورية لكرة الماء

حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الشمس بنتيجة 19-3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أقيمت المباراة في حمام سباحة النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شارك بها كل من: مروان محمد في حراسة المرمى وكريم مجدي ومحمد علاء ومهند جمال وعبد الرحمن هارون وعبد الرحمن فوزي وزياد وائل عزت ومحمد وليد عزت وعمر غنيم وكريم أبو داوود ومحمود فياض وأحمد شريف ومازن أحمد قاسم وحسن هارون.

ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي كلا من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، ووليد وصفي مدربًا عامًّا، وعمر سامي مدربًا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.

وكان فريق رجال كرة الماء بالنادي قد حقق الفوز في اللقاء السابق على الصيد بنتيجة ١6-3 في منافسات بطولة الجمهورية.