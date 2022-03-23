بعد شهر من القتال.. 5 سيناريوهات تكشف مصير حرب روسيا علي أوكرانيا

بعد مرور شهر على بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، يبدو أن تقدم الجيش الروسي في بعض المدن الرئيسية الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف، قد تباطأ.

ويبدو أن الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يسير كما هو مخطط له، وواصل الجيش الروسي استخدام قواته الجوية لتدمير المدن واستهداف المدنيين.

والسؤال هو إلى أين تتجه حرب روسيا علي أوكرانيا؟

روسيا تكثف القصف

يحذر الخبراء من أنه كلما تعرضت روسيا لمزيد من الضربات على الأرض، زادت احتمالية تكثيف حملة القصف الجوي واستخدام الأسلحة الأخرى التي تقلل الخطر على الجنود الروس.

هناك القليل من المعلومات الموثوقة الواردة من أوكرانيا أو روسيا حول عدد القتلى، لكن تقريرًا في صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الشعبية الروسية، الاثنين الماضي، أشار إلى أن الجانب الروسي فقد ما يقرب من 10000 جندي وأن 16000 آخرين أصيبوا.

وأزال موقع الصحيفة الأرقام في وقت لاحق من ذلك اليوم، مدعيا أن الأرقام ظهرت في المقام الأول فقط لأنه تم اختراقه. لم تتمكن CNN من التحقق من الأرقام، لكن عدد القتلى أقرب إلى ما كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تتحدث عنه.

إن مثل هذه الخسائر، إذا ثبتت صحتها، من شأنها أن تفسر كلا من تباطؤ التحرك البري وتصاعد القصف الجوي للمدن الرئيسية والهجمات الأخرى.

صرح مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى بأن روسيا بدأت في قصف مدينة ماريوبول الجنوبية من السفن في بحر آزوف.

وقال جيفري مانكوف، زميل أبحاث بارز في معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، لشبكة CNN: "لا تزال روسيا تتمتع بالقدرات والاحتياطيات، وستكون هناك زيادة طفيفة في شدتها لأنها تبذل جهدًا لجلب المزيد من القوات".

السؤال هو إلى متى يمكن لروسيا أن تتحمل الخسائر الكبيرة في الأفراد.

قال مانكوف إنه "سيكون هناك المزيد من القوات والمعدات والمساعدات الأخرى، بالطبع، ولكن عند حد معين سيكون من الصعب الحفاظ على إيقاع العمليات بهذا الشكل، خاصة الأرقام التي سمعنا عنها من حيث عدد القوات والمعدات، عندما تفوق القدرة على إعادة الإمداد".

خطوة جديدة لـ روسيا

هناك الكثير من الحديث عن تباطؤ الجهود الحربية الروسية، ولكن ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، فإنه يعود إلى أهداف موسكو في المقام الأول. وحتى الأهداف من الصعب معرفتها على وجه اليقين، إذ أن التبرير الروسي العلني لغزوها أوكرانيا يبدو حملة دعائية واضحة، مثل "اجتثاث النازية في أوكرانيا".

من المحتمل أن تكون روسيا، على أقل تقدير، تحاول ابتلاع أجزاء من شرق أوكرانيا. يقول الخبراء إن مناطق مثل دونيتسك ولوجانسك، التي تشكل منطقة دونباس، تخضع لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وبينما قد تمتد طموحات روسيا إلى ما وراء دونباس، إلا أنها لا تزال محط تركيز.

في حين أن هناك الكثير من الاهتمام بتقدم روسيا نحو العاصمة كييف، إلا أن معظم الجيش الأوكراني لا يزال بالقرب من دونيتسك ولوجانسك. تشير تحركات القوات الروسية إلى أنها تحاول تطويق تلك القوات الأوكرانية على 3 محاور، ومن المرجح أن يكون هذا هو التركيز الرئيسي لروسيا.

وقال سام كراني إيفانز، محلل أبحاث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن، في تصريح لشبكة CNN، إن هذا واضح من خلال النظر في مدى تعقيد نوع القوات التي يتم إرسالها إلى هناك.

وأضاف أن "القطاع الجنوبي للقوات الروسية - في دونيتسك ولوجانسك وماريوبول وبيرديانسك وميليتوبول - يضم أفضل القوات في الجيش الروسي. وهم مصممون لمحاربة الناتو".

وتابع بالقول: "لذا فإن القوات المخصصة لتطويق كييف تشير إلى أن العاصمة كانت هدفًا إما أن روسيا تعتقد أنه يمكن تحقيقه بسهولة، أو أنها بالغت في تقدير قدرات تلك القوات. وهذا يؤدي، جزئيًا، إلى استنتاج مفاده أن تطويق القوات الأوكرانية في تلك المناطق جزء من الهدف الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه. ويبدو أن تحركات القوات الروسية تشير إلى أن هذا هو الحال".

المحادثات ومفاوضات السلام

أحد السيناريوهات هو أن الحرب الروسية على أوكرانيا يمكن أن تصبح صراعًا طويل الأمد. من المحتمل أن تكون روسيا قد خسرت عددًا كبيرًا من الجنود والأسلحة والمعدات في الحرب. ورغم أنها انخرطت في صراعات طويلة الأمد في الماضي، فإنها لن ترغب في أن تستنزف هذه الحرب جيشها تمامًا.

وقال كير غايلز، الخبير الروسي في مركز الأبحاث Chatham House ومقره المملكة المتحدة، في تصريح لشبكة CNN، إن "المفاوضات هي المجال الوحيد الذي تبدو فيه الأمور واعدة إلى حد ما، لأن كلا من روسيا وأوكرانيا قالتا، الأسبوع الماضي، إنهما تتجهان نحو مناقشة موضوعية فعلية".

قال المسؤولون الروس إن مطالبهم تشمل تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف الناتو ونزع سلاحها واعتماد وضع "محايد"، مثل النمسا والسويد. لكن الشروط حول ما يعنيه ذلك بالنسبة لأوكرانيا يجب التفاوض بشأنها.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، لشبكة CNN في مقابلة يوم الثلاثاء، إن روسيا تريد أيضًا من أوكرانيا أن تقبل رسميًا أن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، جزء من روسيا وأن منطقتي لوجانسك ودونيتسك الانفصاليتين هما "دولتان مستقلتان بالفعل".

توقع العديد من الخبراء أن روسيا سوف تتطلع إلى اقتطاع أجزاء من شرق أوكرانيا.

ترحيل الأوكرانيين إلى روسيا

دأبت روسيا على مطالبة سكان مدينة ماريوبول الجنوبية بالمغادرة حيث تقوم بقصف جوي عنيف مزق المدينة. وفتحت القوات الروسية ما أسمته موسكو "ممرات إنسانية" للسماح للمدنيين الأوكرانيين بالفرار، لكن عشرات الآلاف منهم نُقلوا إلى روسيا.

ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "ريا نوفوستي" أن ما يقرب من 60 ألفا من سكان ماريوبول وصلوا إلى الأراضي الروسية بـ"أمان تام". وأظهرت وسائل إعلام روسية طوابير من المركبات تتجه على ما يبدو شرقا إلى الحدود الروسية، على بعد حوالي 40 كيلومترا من ماريوبول.

لكن مجلس ماريوبول اتهم موسكو بإجبار سكان المدينة على الذهاب إلى روسيا رغما عنهم. وقال المجلس في بيان: "خلال الأسبوع الماضي، نُقل عدة آلاف من سكان ماريوبول إلى الأراضي الروسية".

وقال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو، السبت الماضي، إن "ما يفعله المحتلون اليوم مألوف للجيل الأكبر سنا، الذين شاهدوا الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية، عندما احتجز النازيون الناس قسرا".

ورأى كير جايلز أن هناك مخاوف من تكرار ذلك التاريخ المظلم في الأسابيع المقبلة. وقال: "روسيا لديها تاريخ من الأعمال الانتقامية الوحشية ضد المدنيين في أي منطقة عند حدوث أي نوع من حركات المقاومة. لقد قامت بالفعل بترحيل الأشخاص من ماريوبول إلى المناطق النائية من روسيا، وهو أمر مستمد من الأسلوب الروسي في القرن العشرين للتعامل مع مثل هذه المشاكل".

وأشار جايلز إلى "عمليات ترحيل" مئات الآلاف من الأشخاص من دول البلطيق مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، والتي ضمتها روسيا إلى الاتحاد السوفيتي في بداية الحرب العالمية الثانية.

فرار لملايين الأوكرانيين

مصير الحرب شيء، لكن مصير أوكرانيا شيء آخر. مثلما تركت القوات الجوية الروسية بعض المدن والبلدات السورية عبارة عن أنقاض، بدأت أجزاء من أوكرانيا تبدو كذلك.

وغادر أكثر من 3.5 مليون أوكراني البلاد، معظمهم من النساء والأطفال، مما يعني أن العائلات تتمزق أيضًا. تسببت الحرب في أكبر حركة للاجئين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. هذه الأرقام تتزايد بمعدل حوالي 100 ألف شخص يوميا.

إذا قمت بتضمين عدد الأشخاص النازحين داخليًا، فقد غادر 10 ملايين أوكراني منازلهم حتى الآن، أي ما يقرب من ربع تعداد سكان البلاد.

وما تظهره الحروب الماضية هو أن اللاجئين في كثير من الأحيان لا يعودون أبدًا إلى بلدانهم الأصلية. في كثير من الأحيان لا يتبقى ما يستدعي العودة. وأحيانًا يكون التهديد بحرب أخرى كافيًا لبقاء اللاجئين بعيدًا.

وقال كراني إيفانز إنه شيء سيحتاج المفاوضون إلى التفكير فيه خلال أي محادثات في الأفق، لأنه، حتى لو تم العثور على حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب، فإن السؤال الذي سيبقى هو ما إذا كان الحل كافيًا لمنع الحرب التالية.

وأضاف: "إذا نظرنا، تاريخيًا، إلى الأنظمة الاستبدادية التي تقدم أداءً ضعيفًا في عمليات عسكرية، فإنها لا تميل إلى تغيير سلوكها في اتجاه إيجابي بعد ذلك. لذا فقد يكون التساؤل هو أنه إذا قال الأوكرانيون، حسنًا، سنكون محايدين، فقط اخرجوا، قد يقول الروس لا، عليكم أن تعطونا دونيتسك ولوجانسك. قد تتحمل أوكرانيا ذلك، ربما، من أجل وقف الحرب".