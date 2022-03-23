الأوقاف : الدكتور محمد إبراهيم حامد خطيبًا للجمعة القادمة بـ ديرب نجم

كلف أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية أوقاف الشرقية بأداء خطبة الجمعة القادمة بعنوان: "التكافل المجتمعي .. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا" ، بمسجد الحاج عبدالرازق - بقرية شبرا صورة - مركز ديرب نجم – بمحافظة الشرقية.

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، يوم الجمعة القادمة: (22 شعبان1443هـ)، الموافق(25/ 3/ 2022م)، وتضم (اثني عشر عالمًا): ستة من علماء الأزهر الشريف، وستة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "التكافل المجتمعي، حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا " ، وذلك على النحو التالي:

1. د/ أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب- الديوان العام العباسي- شبين الكوم

2. الشيخ/ محمود محمد أحمد مكاوي مجمع البحوث الإسلامية سيدي خميس- شبين الكوم

3. د/ كمال فوزي السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية سيدي خليل- شبين الكوم

4. الشيخ/ أحمد محمد السيد السيد نصر مجمع البحوث الإسلامية المتولي- شبين الكوم

5. د/ جلال محمد غانم مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أبو المكارم- شبين الكوم

6. الشيخ/ محمد مصطفى عبد العليم طنطاوي مجمع البحوث الإسلامية الأنصار -شبين الكوم

7. د/ محمد أحمد حامد مدير المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالسيدة زينب (رضي الله عنها) سيف -شبين الكوم

8. الشيخ/ أحمد السيد عطية أحمد شحاتة مجمع البحوث الإسلامية النجار -شبين الكوم

9. د/ السيد عاطف خليل عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة

الديوان العام التقوى -الرمد شبين الكوم

10. الشيخ/ محمد علي أحمد حسن قديح مجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق- شبين الكوم البر الشرقي

11. الشيخ/ محمد عبدالستار محمد عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة الديوان العام القرط- العزبة الغربية شبين الكوم

12. الشيخ/صبحي زكريا علي زايد مجمع البحوث الإسلامية السبكي البر الشرقي- شبين الكوم