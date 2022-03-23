السيطرة على حريق اندلع في بعض الزراعات بأسوان

تمكنت الحماية المدنية في محافظة اسوان، مساء اليوم “الأربعاء” من السيطرة على حريق إندلع فى منطقة الزراعات بجزيرة إيزيس بمدينة أسوان، دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكانت أجهزة الإطفاء قد بذلت جهودا على الجزيرة بعد الدفع بعدد من لانشات الإطفاء النهرية، إثر تلقى بلاغا من غرفة العمليات وتحرك رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق فور تلقى البلاغ.

ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وشكلت إدارة البحث الجنائى فريقا لكشف ملابسات وسبب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر، بعد إخطار النيابة العامة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن جزيرة إيزيس تبعد مسافة قريبة من محمية سالوجا وغزال والتى شهدت اندلاع حريق هائل قبل أيام وأحال محافظ أسوان الواقعة للنيابة لتولى التحقيق، وأمر بتشكيل لجنة لتحديد حجم الخسائر.

كان المهندس ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بأسوان قد أكد أنه تم المرور على عدد من المشروعات الجارية بقرية الرديسية بمركز إدفو والتي تضم 6 قرية فرعية ونجع تشمل 15 ألف نسمة.

وأشار إلى قرب الإنتهاء من التشطيبات النهائية بمشروع إنشاء المجمع الخدمى بقرية الحجز بحرى ، بينما وصلت نسبة التنفيذ بمشروعات إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية بقري وادى الصعايدة إلى 98% ، والكلح غرب 95% ، والرمادى بحرى 85 % ، والكلح شرق 60% ، كما وصلت نسبة تنفيذ مشروع إنشاء المجمع الزراعى بقرية الطوناب إلى 55%.

وأوضح ناجح مصطفى، أنه تم تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع الخدمات بقرية سلوا بحرى حيث تم التوجيه بضرورة تكثيف الأعمال ورفع معدلات التنفيذ لضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة.

وكان أشرف عطية قد وجه بعرض منتجات معرض الأنشطة التربوية لمدة أسبوع أمام المواطنين بأسعار مخفضة توازى سعر التكلفة فقط ، مشيداً بما شهده من أفكار ورؤى خارج الصندوق تحتاج إلى المتابعة للإستمرار فى تنفيذها من خلال التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية لإستثمار إمكانيات وطاقات أبنائنا من الطلاب ، وأيضاً من المعلمين لتنظيم هذا المعرض المتميز والراقى لدمج الأنشطة التربوية وتطويرها بأفكار جديدة ليأتى تتويجاً لكافة الأنشطة المدرسية التى تتم بمختلف المدارس على مدار العام الدراسى الحالى 2021/2022 .