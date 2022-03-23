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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: 100 ألف جنيه مكافأة للمشاركين بالحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية

معرض الأنشطة التربوية
معرض الأنشطة التربوية

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف 100 ألف جنيه مكافأة للمشاركين فى فعاليات الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية والذي أقيم بمدرسة النور للمكفوفين وذلك تقديراً لجهودهم ومنتجاتهم المتميزة والمتنوعة والمبتكرة وذلك بمرافقة عاطف سلامة ممثلاً عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، بجانب قيادات الإدارات والأقسام التعليمية. 

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظ أسوان بصقل خبرات ومهارات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية لما له من أهمية فى التنشئة السليمة لهم وخلق شخصية قيادية قادرة على الإبتكار والإبداع. 

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وبدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسوان لمعسكر الكشافة والجوالة ، وأيضاً 20 معرضا للأنشطة التربوية بأقسامه ومجالاته المختلفة والتى تتنوع بين الرياضية والفنية والثقافية والتكنولوجية ، ومنها الإقتصاد المنزلى والصحافة والمجال الصناعى والزراعى والتربية الفنية والموسيقية والنفسية والموهوبين والمكتبات والمسرح ، وكذا توجيه اللغة الفرنسية ، بجانب عرض الرسومات والمجسمات والوسائل التعليمية بإستخدام الخامات البيئية المتنوعة وذلك بإجمالى 2000 قطعة ومنتج فنى ما بين منتجات وأعمال كل نشاط كالمشغولات والمصنوعات اليدوية وزراعة النباتات التى تهدف إلى خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة به. 

وشملت فعاليات الحفل تقديم عروض رياضية وفنية وموسيقية شارك فيها جميع طلاب المدارس ، كما تم تقديم فقرة فنية عن " يوم الشهيد " ، ثم قام اللواء أشرف عطية بتكريم عدد كبير من الطلاب والمعلمين المتميزين ، بالإضافة إلى تكريمه للطلاب الحاصلين على المركز الأول والثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة معرض العلوم والهندسة ( ISEF ) ، وتقديم مكافأة مالية لكل طالب منهم. 

ووجه اللواء أشرف عطية المسئولين بعرض منتجات المعرض لمدة أسبوع أمام المواطنين بأسعار مخفضة توازى سعر التكلفة فقط ، مشيداً بما شهده من أفكار ورؤى خارج الصندوق تحتاج إلى المتابعة للإستمرار فى تنفيذها من خلال التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية لإستثمار إمكانيات وطاقات أبنائنا من الطلاب ، وأيضاً من المعلمين لتنظيم هذا المعرض المتميز والراقى لدمج الأنشطة التربوية وتطويرها بأفكار جديدة ليأتى تتويجاً لكافة الأنشطة المدرسية التى تتم بمختلف المدارس على مدار العام الدراسى الحالى 2021/2022 .

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