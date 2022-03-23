الطيران الإسرائيلي يحلق فوق عدد من قري لبنان

أفادت صحيفة "اللواء اللبنانية "‏ بقيام الطيران الحربي الإسرائيلي بالتحليق فوق قرى بنت جبيل ومرجعيون.

وكان الطيران الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق قد نفذ غارات وهمية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت طائرة مسيرة لبنانية قد عبرت إلى الحدود الإسرائيلية في وقت أطلق فيه صواريخ اعتراض من منظومة القبة الحديدية صوبها وجرى استدعاء طائرات حربية اسرائيلية بعد دوي صافرات الانذار.

وقال الناطق جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "تسللت مسيرة معادية صغيرة من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذارات واطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية الى المجال الجوي".

ودوت صافرات الإنذار في منطقتي الجليل وجنوب هضبة الجولان وتبين أن الصافرات انطلقت إثر دخول طائرة مسيرة إلى الأجواء الإسرائيلية.

ودخلت الطائرة المسيرة إلى الأجواء الإسرائيلية من الجانب اللبناني حسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أسقط أمس الخميس طائرتين مسيّرتين واحدة من غزّة بعد ساعات من إسقاط أخرى من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن المسيّرة القادمة من لبنان تابعة لـ"حزب الله" ودخلت المجال الجوي الإسرائيلي.