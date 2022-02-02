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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صوت انفجار قوي.. الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

أرشيفية
أرشيفية

سُمع منذ قليل صوت دوي انفجار في منطقة كسروان، حيث تبيّن لاحقاً أنّه ناجم عن خرق جدار الصوت من قِبَل الطيران الإسرائيلي.

ويُشار الي أغسطس الماضي شهد وقوع جولة جديدة من القصف المتبادل بين إسرائيل ولبنان، حيث أعلن حزب الله إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه الحدود الإسرائيلية، ردا على إطلاق لاحتلال صواريخ نحو الجنوب اللبناني.

بدأ التوتر، عندما نفذ الجيش الإسرائيلي أولى غاراته الجوية على لبنان منذ سنوات، معلنا استهداف مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الحدود الإسرائيلية، ردا على غارات للطيران الإسرائيلي استهدفت جنوب لبنان.


وتعود آخر غارة إسرائيلية معلنة على لبنان إلى عام 2014، بعد تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في جنوب لبنان صباح الجمعة، بعد إطلاق ميليشيا حزب الله لأكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل.

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