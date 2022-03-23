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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشاعر أحمد علاء يشارك بـ 5 أغاني في فيلم محمد نور الجديد

محمد نور وأحمد علاء
محمد نور وأحمد علاء

يشارك الشاعر أحمد علاء، بكتابة 5 أغاني في فيلم “الحب بتفاصيله” للفنان محمد نور، والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتدور أحداث فيلم “الحب بتفاصيله” في إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده و يصبح فجأه مسؤول عن أخيه غير الشقيق و لا يستطيع العودة و يبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

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فيلم "الحب بتفاصيله"  بطولة المطرب محمد نور ، ملك قورة ، مصطفي ابو سريع ، علاء مرسي ، أحمد بجة، كريم الحسيني،  محمد غنيم ، مصطفي عباس  ، كاريمان ، دينا هلال ،ناردين عبد السلام ، ومفاجأة العمل الأطفال أدهم حسن وعمر نور و ضيوف الشرف النجم مصطفي قمر و النجمه رزان المغربي و الفنانة مادلين طبر ، بالاشتراك مع  الممثله اللبنانيه ميساء عطالله و  الفنانة السعوديه اسراء نصير  ، والفيلم إنتاج هيثم حسن  و شاكر بن يحمد، وتأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي.

يذكر أن انتهى فريق عمل فيلم "الحب بتفاصيله" مؤخرًا من تصوير جميع مشاهده حيث تم تصوير الفيلم ما بين مملكة البحرين  ومصر، وبدأ مخرج العمل في عمليات المونتاج الخاصه به وذلك استعدادًا لطرح الفيلم بالسينمات فى موسم عيد الفطر القادم.

محمد نور الحب بتفاصيله احمد علاء الشاعر أحمد علاء ملك قورة

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