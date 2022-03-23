ناقد رياضي: اللعب أمام الجمهور سيكون له تأثيرًا إيجابيًا

قال حمدي الحسيني الناقد الرياضي، إن المدير الفني للمنتخب الوطنى كيروش، يمتلك في مباراة الجمعة لاعب إضافي وهو الجمهور، ولذلك عليه أن يستغل ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن من يقدم الأفضل فى المباراة، سيصل لـ كاس العالم، ولذلك على كل لاعب أن يقدم أفضل ما لديه.

ولفت إلى أن أى منتخب يلعب على ستاد القاهرة، يعمل مليون حساب، ولذلك على المنتخب أن يبادر بالهجوم.

وأشار إلى أن ستاد القاهرة اختيار مميز، واللعب أمام الجمهور سيكون له تأثير إيجاب.