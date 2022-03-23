ناقد رياضي : مباراة مصر والسنغال ليس لها علاقة بالتاريخ |فيديو

قال الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، إن مباراة المنتخب المصري ونظيره السنغالي، ليس لها علاقة بالتاريخ، ولكن من يلعب بالطريق الصح ويحقق النتيجة هو من سيصل لـ كأس العالم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المدير الفنى للمنتخب لديه كل شيء، والجميع ينتظر الفوز والوصول لـ كأس العالم.

ولفت إلى أن كيروش عليه أن يلعب بأي طريقة، من أجل الوصول لـ كأس العالم، معلقًا :" مفيش حاجة بقى اسمها ده من الأهلي، وده من الزمالك، فالجميع شاهد المنتخب فى أمم أفريقيا الأخيرة، ومشاركة لاعبين من فرق كثيرة".

وأشار إلى أن الجميع ينتظر الفرحة، و وصول المنتخب لـ كأس العالم، بعد الفوز فى نتيجة المباراة الأولى التى تقام فى القاهرة الجمعة والثانية فى السنغال الثلاثاء الذي يليه.