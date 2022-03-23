طريقة 4-3-3 .. طارق الأدور يتوقع تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

قال الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، إن المتوقع لتشكيل المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي، ستكون مثل المباريات الأخيرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المدير الفنى للمنتخب لا يرغب فى عمل تغيرات كثيرة، معلقًا :" كيروش سيلعب بطريقة 4-3-3 ولن يقوم بتغيرها".

وأكد أنه يتوقع التشكيل للمنتخب :" محمد الشناوي و محمد عبد المنعم و محمود الونش، وأحمد فتوح، و عمر كمال أو مكانه " أمام عشور، و عمرو السولية، و محمد النني، على اليمين، لإيقاف الجبهة لـ السنغال القوية، و حمدي فتحي، ومحمد صلاح وعمرو مروش و مصطفى محمد".

وأكد أن محمد صلاح يمثل رعب لدفاع منتخب السنغال، وعلى المنتخب استغلال جميع الفرص.

ولفت إلى أن كيروش عليه أن يلعب بأي طريقة، من أجل الوصول لـ كأس العالم، معلقًا :" مفيش حاجة بقى اسمها ده من الأهلي، وده من الزمالك، فالجميع شاهد المنتخب فى أمم أفريقيا الأخيرة، ومشاركة لاعبين من فرق كثيرة".

وأشار إلى أن الجميع ينتظر الفرحة، و وصول المنتخب لـ كأس العالم، بعد الفوز فى نتيجة المباراة الأولى التى تقام فى القاهرة الجمعة و الثانية فى السنغال الثلاثاء الذى يليه.