الحكم على رجل الأعمال محمد الأمين 23 مايو.. دفاع المتهم: موكلى يوزع كراتين رمضان وينفق على الأيتام.. والنيابة: هتك عرض الصغيرات دون رحمة

حجز محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين في قضية الإتجار بالبشر لـ23 مايو للحكم

دفاع المتهم في قضية الاتجار بالبشر: موكلي وزع كراتين رمضان ب 20 مليون خلال عامين

دفاع محمد الأمين : زوجته السبب في تلفيق التهم لموكلي

دفاع محمد الامين : التقرير الطبى النفسى اثبت تعاطى الطفلة للمخدرات

دفاع محمد الأمين: التحريات أثبتت ملامسة الفتيات في أجسادهن خارجيًا

دفاع محمد الأمين : هناك تضارب في أقوال الضحايا

دفاع محمد الأمين : موكلي أنفق 9 ملايين جنيه على الأيتام والمحتاجين

النيابة في "الاتجار بالبشر": نحرص على عدم ذكر أسماء ضحايا محمد الأمين

والدة طفلتين في قضية الاتجار بالبشر: محمد الأمين كان بيساعدنا بأموال شهريا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حجز محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، بتهمة الاتجار في البشر لجلسة 23 مايو للحكم.

عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

وقال طارق سعيد، أمام هيئة المحكمة إن موكلي محمد الأمين اعطي رانده رزق مستشارة وزيرة التضامن السابقة، كراتين رمضان بمبلغ مالي قدره 12 مليون ونصف لتوزيعها في شهر رمضان في العام الماضي، مستطردا، موكلي يعرف ربنا وبيذهب كل عام في شهر رمضان إلى السعودية لزيارة بيت الله.

وتمسك الدفاع بالقول أمام هيئة المحكمة، بأن محمد الأمين كان يريد الارتقاء بدار الايتام، وكان يشترط أن يكونوا العاملين بدار الأيتام حاصلين على الشهادة العليا.

وقدم طارق سعيد، مستندات لمحكمة القاهرة الجديدة تفيد قيام موكلة محمد الامين بشراء كراتين رمضان وهو داخل السجن بمبلغ مالي قدرة ٨ مليون جنيه خلال العام لتوزيعها علي الفقراء.

وقال الدكتور محمد أبو شقة محامي رجل الأعمال محمد الأمين، في اتهامه بقضية الاتجار في البشر، إن تقرير الطب النفسي، أثبت وجود إضطرابات نفسية لهذه الاطفال.

وأضاف، الدكتور محمد أبو شقة، أن مشرفة الدار في بني سويف أكدت في التحقيقات أن الأطفال الأربعة الضحايا في القضية يقومون دائما بالرقص المغري طوال اليوم داخل الدار ويفعلون أشياء مغرية جنسيًا وسلوكياتهم غير أخلاقية.

وأكد أبو شقة، أن مسئولة سابقة، زوجة محمد الأمين زواجا رسميًا، وهي من تقف وراء تلفيق هذه التهم، منذ الخلاف بينهما مستطرداً:" أرادت الانتقام من محمد الأمين، وهي على علاقة وثيقة بالمجني عليهن".

كم قال الدكتور محمد أبو شقة إن تقرير الطب النفسي الخاص بالطفلة "ملك.خ"، أثبت تعاطيها للمواد المخدرة بسبب إهمال الأب والأم واندماجها مع أصدقاء السوء ودخولها في علاقة مع شاب يتعاطى المخدرات في الغردقة.

واكد محامي المتهم، أن تقرير الطب النفسي الخاص بالطفلة "ملك.خ"، أثبت انغمارها في الجنس غير الآمن وتعرضها للتحرش بسبب إهمال الأب والأم وتعرضها للرفض وعدم إشباع احتياجاتها الأساسية، وأكد أن الطفلة قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من عمها، كما تعرضت لاعتداء من صاحب أحد محال الخمور.

وأكد الدكتور محمد أبو شقة، أن التقرير الخاص بمكتب التوجيه والإرشاد اثبت أن إحدى الضحايا تعاني اضطرابات نفسية.

وقال المحامي محمد أبو شقة ، أن إحدى الضحايا قالت في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قام بوضع يده علي ظهرها من الداخل وقبلها في فمها وهنا قامت الطفلة بالبصق علي وجهه، وعبر الدفاع عن غضبه في عدم تصديق الواقعة لأنها ليس لها أساس.

وأضاف المحامي، أن التسجيلات المنسوبة للفتيات حال استغاثتهم مفبركة وغير حقيقية، متابعا أن إحدى الفتيات قالت إن "الأمين" اعتاد التصرف بغرابة وإعطائهن "شيكولاتة مستوردة" وعقب تناولها تشعر بالغثيان ولكنه لا يلمسها مؤكدا أن تلك الرواية غير معقولة خاصة وأن من المستحيل أن يقام عليها حكم إدانة.

وأكد محامي المتهم محمد الأمين، أنه يوجد تضارب في الأقوال وعدم تصديق الوقائع المذكورة من الضحايا، مستطردا، أنه يوجد حالة من الضحايا قالت انها':حاولت الانتحار بالموس، عندما عاقبها محمد الامين لأنها تترك الصلاة"، وعبر محامي المتهم عن غضبه من تضارب أقول الضحايا.

وقال دفاع المتهم محمد الامين إنه لم يرصد علي موكلي شكوى واحدة طيلة حياته وهو يعمل في جميع المجالات،التي تسهل له ارتكاب تلك الأفعال الغير أخلاقية.

وأضاف محامي المتهم:"إرادة الله حينما تحاط فإن هذا الرجل الواقف أمامكم تحمل فترة عصيبة أثناء مرور البلد بحالة ارتباك".

وتابع محامي محمد الامين، الحقيقة الثانية الذي أريد التعريف عليها بأن موكلي يقيم أعمال خيرية منذ ٢٠٠٧ وحتي الان أنفق ما يقرب من ٩ ملايين جنيه في سبيل الله ومساعدة الأيتام والمحتاجين.

وبدأت مرافعة النيابة بتلاوة الآية الكريمة "وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ"، وأشارت المُرافعة لمقولة السيدة نفيسة :"مُحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم ، اعملوا ماشئتم فإنا صابرون ، وجوروا فإنا بالله مستجيرون".

وقالت المُرافعة مُخاطبة المحكمة :"جئنا إلى ساحتكم المُقدسة نحمل كلمة المجتمع الذي منحنا شرف تمثيله في واحدة من القضايا التي ننشد فيها الحق والعدل".

وتابع مُمثل النيابة :"أن المتهم محمد الأمين أعمت الرذيلة فؤاده وأظل المال على عينه غشاوة"، وأشار لتأسيس المُتهم لدار "المُستقبل الأمين"، وذكرت المرافعة بأن المُتهم تعدى حدود الله وظلم نفسه، وجعل المؤسسة ستاراً يستحل من ورائه الأعراض وشرف البنات المُستضعفات.

وذكر ممثل النيابة العامة أن تأسيس المُتهم لدار "الأيدي الأمينة" جاء لاستغلال صغر أعمارهن لإشباع غرائزه الجنسية، وخان الأمانة فهتك أعراضهم بالقوة.

وتابع: "المتهم سولت نفسه الشريرة هتك عرض الصغيرات دون رحمة، وعرض المجني عليهن للخطر ومارس أفعالا غير سوية معهن مستغلا سلطته عليهن.

وطلب ممثل النيابة العامة، توقيع أقصى عقوبة على المتهم لما ارتكبه من آثام.

وأشار ممثل النيابة العامة في القضية خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إلى عدم ذكر الضحايا بالقضية وتنطقها بالحروف دون التطرق إلى أسمائهم حرصاً منها على سمعة الضحايا والحفاظ عليهم كرسالة من النيابة العامة وهي الحفاظ علي المجتمع كممثلة له.

وقالت الشاهدة،":بناتي كانو عند المتهم محمد الامين في الدار ببني سويف وهما أميرة وشيماء ،موكده أمام هيئة المحكمة:"كل اللي اتقال علي الراجل ده مش حقيقي وكنت كل ماروح أزور أولادي يقولو أنه محترم وهو كان بيساعدنا بمساعدات شهرية.

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