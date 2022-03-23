نادر السيد: الجميع يفتخر بـ محمد صلاح أمام العالم

قال الكابتن نادر السيد، حارس مرمي منتخب مصر الأسبق، إن مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال مهمة للغاية، موضحًا أن هذه المباراة ستكون مؤثرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وصول هذا الجيل لـ كأس العالم للمرة الثانية، سيكون لها مردود قوي.

وأشار إلى أن محمد صلاح لاعب المنتخب و فريق ليفربول الإنجليزي، تحدث مع جميع اللاعبين، وعلى الجميع أن يعلم أن هذه المباريات تكون فارقة، وكل لاعب عليه أن يستغل كل فرصة.

وكشف نادر السيد أن دوافع المباراة مهمة، و كل لاعب عليه أن يقدم الأفضل، مؤكدًا أن الجميع يفتخر بـ محمد صلاح أمام العالم.

وأشاد نادر السيد ببرنامج على مسئوليتى، تقديم الإعلامي أحمد موسى، الذى له تأثير على جميع المجالات فى مصر.