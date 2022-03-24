ضبط مخدرات بـ6 ملايين جنيه بحوزة عناصر إجرامية بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة.. مُتخذين من نطاق محافظة أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن أسيوط تم إستهدافهم وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى- هاتفى محمول).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى- هاتف محمول).

وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة أسوان) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أسيوط.. (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6.350.000 ستة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.