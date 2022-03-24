عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بقنا

شبكة لتوزيع الانترنت
شبكة لتوزيع الانترنت

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية وبث خدمات الاتصالات والإنترنت بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها نظير الحصول على مبالغ مالية من المستخدمين .. بدون ترخيص من الجهات المعنية.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا والجهات المعنية تم إستهداف المذكور بمحل سكنه "تبين عدم تواجده" ، وعُثر على (8 جهاز سويتش لتوزيع خدمات الإنترنت 948 راوتر – وحدة جهاز حاسب آلى – 5 أجهزة "لاب توب" – 7 أجهزة مقوى إشارة – 14 هوائى خارجى – 7 هارد ديسك – مجموعة من الوصلات الكهربائية).. جارى تكثيف الجهود لضبط المذكور.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الامن العام الاتصالات منظومة اتصالات خدمات الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

بدون آثار جانبية.. لأول مرة الإعلان عن حبوب منع الحمل لـ"الرجال"

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

هل تحسب صلاة الفجر حاضرة إذا أديت قبل طلوع الشمس بدقائق ؟

في ذكرى عيد ميلادها.. قصة طلاق نادية الجندي بسبب رانيا يوسف

كيفية الاغتسال من الجنابة في رمضان .. خطوات سهلة وبسيطة تعرف عليها

ماهي عقوبة تسجيل المكالمات والتصوير بدون علم.. قانون العقوبات يوضح

نيويورك تايمز: بايدن يشكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا

الزمالك لم يحسم قراره بشأن صفقة حمدو الهوني نجم الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ