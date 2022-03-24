ارفعوا الأعلام والبسوا تيشيرت المنتخب.. كيروش للجماهير: اللاعبون يضحون من أجل مصر بروح قتالية

فرض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حالة كبيرة من الإجراءات الاحترازية داخل معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة السنغال المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل في ذهاب الجولة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

الروح عظيمة

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم،خلال حواره مع برنامج "مع شوبير"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن كافة الأمور تسير بشكل جيد للغاية، ولا يوجد أى إصابات والروح بين اللاعبين عظيمة، معقبا:" أمامنا فرصة لمساعدة المنتخب المصرى على التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022".



وتابع المدير الفني لمنتخب مصر، كل لاعبي المنتخب لديهم ثقة كبيرة و متحمسين لخوض المباراة ضد منتخب السنغال، معقبا:" طبيعى أن تكون المباراة صعبة على المنتخبين، المباراة شوطين سنلعب شوطها الأول فى مصر والثانى فى السنغال".

اجهزوا للمباراة

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية وأولياء الأمور قبل مباراة مصر والسنغال قائلا:" بـ حضور الجماهير المصرية فى الاستاد، سـ يفعل اللاعبون ما بوسعهم ويضحون أكبر تضحية للتأهل، لنهائي كأس العالم بقطر 2022".

وأضاف قائلا:" رسالتى لـ 100 مليون مصرى يكونوا جاهزين يوم المباراة وكلنا نبقى على قلب رجل واحد".

ارفعوا أعلام مصر

وتابع كارلوس كيروش قائلا:" قدمنا 48 ساعة على المباراة، وأطالب الجماهير أن تملأ النوافذ والكافيهات والشوارع بأعلم مصر، وكلنا سنكون متحدين تحت علم مصر وأطالب أولياء الأمور بأن يجعلوا أولادهم يرتدون فانلة المنتخب المصري".

وأضاف كيروش، أن الجماهير ستكون اللاعب رقم 12 فى منتخب مصر، وعقب مازحا:" كل الجماهير تجهز ممكن أخرج محمد صلاح وأنزل حد مكانه، كلنا متحدين من أجل مصر".



وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة شكر لكارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول عقب رسائله للشعب المصري قبل مواجهة المنتخب والسنغال في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن كيروش مدرب رائع وتحمل الكثير من النقد والهجوم وهو الأمر الطبيعي بالنسبة لأي مدرب أن يتعرض للهجوم ولكنه تحمل وصعد بالمنتخب لنهائي كأس الأمم الأفريقية الجولة الختامية لتصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢

وأضاف أنه يوجه رسالة شكر للجميع بدءا من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام و الجهاز الفني للمنتخب والجماهير.

وتابع أن المنتخب لا يحتاج سوى الدعم والمؤازرة من الجميع.

توقيت المباراة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت .

وتضم قائمة المنتخب لمواجهتي السنغال 23 لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى وفي الدفاع أيمن أشرف ومحمود الونش ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعمر جابر وعمر كمال وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط إمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني ومجدي أفشة وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومروان حمدي.