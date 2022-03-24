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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجيش الروسي، بارتكاب ”جرائم حرب“ في أوكرانيا، متعهدا بمقاضاة المسؤولين عنها.

وقال بلينكن، بحسب وكالة فرانس برس: ”اليوم، يمكنني الإعلان أنه بناء على معلومات متوافرة حاليا، ترى الحكومة الأمريكية أن عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا“.

وأضاف: ”رأينا يستند إلى مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من مصادر عامة ومصادر استخبارات“، مشيرا إلى أنه كما في حالة أي جريمة مفترضة ستكون ”محكمة تتمتع بولاية قضائية للنظر في الجريمة“ مسؤولة بنهاية المطاف عن اتخاذ القرار بشأن الجرم الجنائي.

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وتطرق بلينكن إلى تدمير ”أبنية سكنية ومدارس ومستشفيات ومنشآت أساسية وسيارات مدنية ومراكز تجارية وسيارات إسعاف“ في عمليات أوقعت ”الآلاف بين قتيل وجريح“.

وشدد على أن القصف طال مواقع كثيرة كان واضحا أن مدنيين يستخدمونها، في إشارة إلى قصف مستشفى للأطفال ومسرح كان يؤوي نساء وأطفالا على الرغم من أن كلمة ”أطفال“ طُليت في محيطه بحروف ضخمة في مدينة ماريوبول الاستراتيجية التي تحاصرها القوات الروسية.

وحتى 22 مارس الجاري قُتل أكثر من 2400 مدني في ماريوبول، بحسب ما أشار بلينكن نقلاً عن مسؤولين في المدينة التي تتعرّض يومياً للقصف منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.
 

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