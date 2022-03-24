الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على مدار الاسبوع المقبل

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا مازلنا نشهد حالة من التقلبات الجوية، لافتة إلى أننا سنشهد سقوط للأمطار اليوم.

وأضافت"غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن الأمطار ستمتد من خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري.

وأشارت عضوهيئة الأرصاد الجوية، إلى الأمطار خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحرى تصل إلى مدن القناة، بالإضافة إلى استمرار نشاط للرياح.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه على مدار الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاع بدرجات الحرارة مؤكدة أن درجة الحرارة السبت المقبل على القاهرة ٢١ درجة مئوية.

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