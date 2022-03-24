عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستولتنبرج سيبقى بمنصب أمين عام الناتو لمدة عام آخر | تفاصيل

ستولتنبرج سيبقى بمنصب
ستولتنبرج سيبقى بمنصب أمين عام الناتو لمدة عام آخر

قالت قناة TV2 النرويجية، إن ينس ستولتنبرج سيحتفظ بمنصب أمين عام حلف الناتو، لمدة عام آخر، وذلك بعد أن تنتهي مدة خدمته في هذا المنصب في سبتمبر المقبل.

وأضافت القناة التلفزيونية: "علمت TV2، أنه سيتم تمديد فترة خدمة ستولتنبرج كرئيس لحلف الناتو لسنة أخرى".

روسيا تعلن استئناف رحلاتها السياحية إلى الغردقة.. ووصول أول رحلتين اليوم

مسئول بالاتحاد الأوروبي: روسيا غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

ونقلت القناة التلفزيونية عن رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، تأكيده أن النرويج ستدعم قرار تمديد ولاية ستولتنبرج إذا اتخذ هذا القرار من قبل الحلف.

وقال رئيس الوزراء النرويجي: "نرى أن حلفاء في الناتو راضون عن عمل ستولتنبرج كأمين عام. وتشارك النرويج هذا الرأي".

وأشار إلى أنه تحدث في هذا الموضوع مع ستولتنبرج، ويعتقد أنه لا يمكن أن تكون هناك خلافات كبيرة حول موضوع تمديد فترة صلاحياته.

في أوائل فبراير، قررت الحكومة النرويجية تعيين ستولتنبرج في منصب رئيس البنك المركزي النرويجي. وترى وزارة المالية في هذه الدولة، أن ستولتنبرج كان المرشح الأكثر تأهيلا لهذا المنصب.

ولكن عدة مصادر مطلعة ذكرت، أنه تم إقناع ستولتنبرج بالبقاء في منصبه الحالي.

أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج روسيا أوكرانيا الناتو الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

نجل حنان ترك يعلن عن تعرضها لوعكة صحية

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

لغز السيارة المسروقة.. تفاصيل اختفاء سائق الجيزة والعثور على جثته في القاهرة

دخل في حالة اكتئاب.. توفيق عكاشة يعلن إفلاسه

تحذيرات من أمطار شديدة وتعطيل الدراسة..الشتاء يقسو على المصريين|وهذا موعد هدوء العاصفة

10 جنيهات انخفاضا في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

ترشيحاتنا

هوندا تكشف عن صورة جديدة لـ HR-V في جيلها الثاني

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 24 مارس 2022

الرئيس السيسي يجري زيارة تفقديـة لمقر أكاديميـة الشـرطة

الكمية الموجودة تكفي للبني آدمين.. خطة النواب تطالب المواطنين بترشيد استهلاك القمح

بشرة خير.. تفوق لمنتخب مصر على السنغال 7 - 5

السجن 5 سنوات لمتهم في قضية "بسنت" ضحية الابتزاز الإلكتروني بطنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

فيديو

تامر عاشور يكشف لـ«صاحبة السعادة» أغنية حزينة تطلب منه في الأفراح.. فيديوجراف

يسبب مرضا خطيرا.. شركة فايزر تقرر سحب عقار من الأسواق

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ