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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

روشتة برلمانية لزيادة إنتاج القمح ونصائح بترشيد الاستهلاك

القمح
القمح

أعلن عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن تقدمة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بدراسة حول زيادة انتاج القمح في مصر لتناقش داخل اللجان المعنية بالمجلس.

 

 زيادة انتاج القمح في مصر

واكد “الشوربجي” لـ"صدي البلد"، إنه يقوم بعداد دراسة حول زيادة انتاج القمح في مصر وسوف تتضمن عدد من المحاور الرئيسية ومنها التوسع في زراعة القمح والثاني البحوث الزراعية والثالث الاستهلاك وترشيده، لافتا الى أن هذا الدراسة  سوف تناقش بالجنة الزراعة بمجلس النواب بحضور الوزراء المعنيين.

وأضاف النائب، ان الفترة المقبلة يجب التركيز على هذه المحاور التى تم ذكرها وخصوصا ترشيد الاستهلاك وخصوصا ان مصر تستورد مايقارب من 55% بمعدل 8 ملايين طن قمح سنويا.

وأكد النائب أن مصر تحتاج لزراعة أكبر مساحة من القمح الفترة المقبلة، لافتا الى أن المليون فدان الذي اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بالدلتا الجديد يجيب ان يتم زراعته بشكل كامل لانتاج 7 .2 من عشرة مليون طن قمح سنويا.

واشار النائب الي أن هناك ضرورة ملحة لانتاح مصر مايقارب من 10 ملايين طن سنويا بدلا عن بدلا 7 مليون طن، وأن احتياجات مصر من القمح بمقدر 15 مليون طن سنويا فاذا تم تعديل منظومة الخبز وتطبيق مبدا الترشيد من الممكن ان تستهلك البلاد مايقارب من 13 مليون طن قمح فقط، وبالتالي سوف يكون ينخفض حجم الاستيراد من الخارج.

وتابع النائب حديثه قائلا: "مش عاوزين نرمي اي لقمة خبز في الشارع او للحيوانات ولازم نفهم ده كويس".

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح منذ قليل، معرض "أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ورافقه وزير التموين وعدد من المسئولين، وذلك في إطار توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة. 

 

قال رئيس مجلس الوزراء إن مصر تستورد ١٠٠ مليون برميل بترول في السنة، ومطالبين الآن باستيراد ١٢ مليار دولار شهريا، لذلك يجب أن نرشد الاستهلاك من جميع المواطنين.

 

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة للمواطنين، بشأن غلاء الأسعار قائلاً: "يجب عليكم ترشيد الاستهلاك في كافة السلع والمنتجات .. علشان كل ما بنرشد، كل ما بيبقى قدامنا مساحة أطول في الاحتياج والنزول إلى الأسواق العالمية والحصول على أي سلع أُخرى في إطار الأسعار الغالية الموجودة".

وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع عدد من الوزراء، أن غلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف التي يمر بها العالم، ومصر ليس لها مفر منها، ولكن مصر تسعى لعدم نقل المشكلة كاملة للمواطن، بل إن الدولة المصرية قادرة بإمكانيتها على اممتصاص أكبر قدر من هذه التداعيات.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه قائلاً: "داماً وأبداً .. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".

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