فرحة ومفيش نوم قبل أول يوم.. ذكريات الفنان عمرو مصطفى مع الدراسة|نوستالجيا

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نرصد ذكريات الملحن والفنان عمرو مصطفى مع المدرسة.

كشف الملحن والفنان عمرو مصطفى عن ذكرياته بالدراسة، قائلا: “أول يوم دراسة كانت فرحته عندى كفرحة العيد، وله استعدادات العيد، فلا نوم يأتى لانتظار الساعة التى أرتدى فيها ملابسى الجديدة وشنطتى وأقص شعرى قبلها وهذه أبرز الطقوس”، مضيفا: "أما داخل الفصل فمكانى دائما بالصف الأول".

وتابع الملحن عمرو مصطفى: “كان عندي رهبة كبيرة من أول لحظة فى المدرسة ولا أدرى هل كان هذا بسبب الصحيان بدرى أو عدم النوم، أم التعرف على أشخاص جدد من أطفال ومدرسين؟”، وأكد: “كنت طفل هادي جدا وكنت شاطر في المدرسة”.

كان عمرو مصطفي طفلاً صغيرًا يعيش في مدينة القاهرة لأسرة مصرية وتربى بين أخٍ واحد وأختين، والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

وظهر حب عمرو للموسيقى منذ الطفولة فلحّن القصائد العربية الموجودة في كتاب اللغة العربية المدرسي آنذاك، وكان الجيتار أول هدية يحصل عليها عندما كان في الثالثة.

وأصدر ألبومه الأول أيامي (2007)، ثم ألبوم علامة في حياتك (2008)، ثم ألبوم الكبير كبير (2009)، كما لحن عددا من الأغاني منها: "شوفوا مصر عاملة إيه"، و"سنيني"، و"برضه بتوحشيني" 2021 و"غزة"، و"القضية الفلسطينية"، و"ألبوم أكتر واحد بيحبك".

واشتهر عمرو مصطفى بين زملائه في الجامعة بحبه للموسيقى وقدرته على تلحين النصوص الأدبية المختلفة، فقد قام بتلحين أغنية للجامعة باسم "جامعتنا"، ثمّ تقدّم لمسابقة غنائية بلحن أغنية عن القضية الفلسطينية، أعجب بها أفراد لجنة التحكيم التي قررت إعطاءه لقب "أفضل ملحن في الجامعة".

وطلب الدكتور عادل عمر - أحد أفراد لجنة التحكيم - من عمرو مصطفى تلحين كلمات أغنية تم تقديمها للفنان عمرو دياب، وأصدر عمرو لحناً موسيقاً أعجب به الفنان عمرو دياب، فكان توقيع عمرو مصطفى على عقد الأغنية هو بمثابة الخطوة الفنية الأولى له.

من جانب آخر، شارك في فيلم "بدون ذكر أسماء" 2013، و"الميزان" 2011، و"بحبك وأنا كمان" 2003.

حائز على "جائزة أفضل ملحن" أعوام 2017 و2016 و2014، و"أفضل ملحن" من "إذاعة الشرق الأوسط" عام 2016، وتكريم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2016.