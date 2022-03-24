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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللبنانية تانيا قسيس تطرح «شو بدو» على اليوتيوب

بوستر الاغنية
بوستر الاغنية

طرحت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس، أحدث أغنياتها وهو كليب بعنوان "شو بدو"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، إلى جانب بعض المنصات الرقمية المتخصصة فى الموسيقى، والقنوات الفضائية. 

أغنية "شو بدو"، كلمات وألحان وتوزيع طوني كرم، وصوّرتها على طريقة الفيديو كليب في بيروت، تحت إشراف المخرج طوني كرم. 

وتأتي الأغنية ضمن ألبوم قررت أن تقدم فيه تانيا قسيس، أغنية باللهجة المصرية، والأغنية تقدم قصة مشوقة ستعجب الجمهور.

كما تحضر تانيا قسيس، حاليًا، لتقديم عدة حفلات غنائية داخل مصر، استعدادًا لموسم الصيف المقبل. 

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يُذكر أن تانيا قسيس، تألقت مؤخرا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي فى احتفالية أقيمت بالعاصمة الإدارية فى حفل افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الجديدة، وصرحت بعد الحفل قائلة: "بعشق الموسيقى المصرية حتى وأنا أغني في حفلاتي التي أقدمها في أوروبا وأمريكا".

وكانت آخر أغانيها كليب "بعدك حبيبي" بمناسبة عيد الحب، من كلمات وألحان طوني كرم، بينما كانت آخر حفلاتها الجماهيرية المميزة فى "إكسبو 2020 دبي" وسط حضور جماهيري ضخم.

 

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