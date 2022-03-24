التعليم العالي تعلن تفاصيل منح مقدمة من أذربيجان للعام الدراسى 2022/2023

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن جمهورية أذربيجان خصصت منحا دراسية للطلاب الدوليين 2022-2023 للبكالوريوس- الماجستير – الدكتوراه ويتم تمويل بعض هذه المنح الدراسية الدولية بالكامل في حين يتم تمويل بعضها جزئيا لكل من الدراسات العليا والدراسات الجامعية.

واوضحت أن آخر موعد للتقديم : 1 ابريل 2022، كما يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالمنح الدراسية من خلال الموقع الالكترونى التالى.





واشارت إلى أنه يتم تقديم اصل الملف مستوفى كافة المستندات المطلوبة للادارة المركزية للبعثات ( 7 شارع ابراهيم ابو النجا ـ الدور الرابع ـ حى السفارات ـ مدينة نصر ) قبل الموعد المحدد 1 ابريل 2022 وقت كاف حتى تتمكن الادارة من إرسال الترشيحات لسفارة اذربيجان بالقاهرة فى وقت مناسب .

وأوضحت أنه بالنسبة للدارسين الذين يعملون فى جهات حكومية بالوطن يرجى تقديم خطاب ترشيح من جهة العمل، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.



