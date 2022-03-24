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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن تفاصيل منح مقدمة من أذربيجان للعام الدراسى 2022/2023

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن جمهورية أذربيجان خصصت منحا دراسية للطلاب الدوليين 2022-2023  للبكالوريوس- الماجستير – الدكتوراه ويتم تمويل بعض هذه المنح الدراسية الدولية بالكامل في حين يتم تمويل بعضها جزئيا لكل من الدراسات العليا والدراسات الجامعية.

واوضحت أن آخر موعد للتقديم : 1 ابريل 2022، كما يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالمنح الدراسية من خلال الموقع الالكترونى التالى.

 

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واشارت إلى أنه يتم تقديم اصل الملف مستوفى كافة المستندات المطلوبة للادارة المركزية للبعثات ( 7 شارع ابراهيم ابو النجا ـ الدور الرابع ـ حى السفارات ـ مدينة نصر ) قبل الموعد المحدد 1 ابريل 2022 وقت كاف حتى تتمكن الادارة من إرسال الترشيحات لسفارة اذربيجان بالقاهرة فى وقت مناسب .
 وأوضحت أنه بالنسبة للدارسين الذين يعملون فى جهات حكومية بالوطن يرجى تقديم خطاب ترشيح من جهة العمل، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.

 

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