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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن عن مسابقة رمضان|شروطها وجوائزها

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عن مسابقة رمضانية يومية بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وإذاعة القرآن الكريم طوال الشهر الكريم، تعنى بفهم معاني القرآن الكريم ، بجوائز يومية ومجمعة مقدمة من وزارة الأوقاف، وتذاع يوميا على إذاعة القرآن الكريم.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنها ستعلن لاحقا عن وقت إذاعتها، على أن تقدر جوائزها من خلال التالي:

مسابقة شهر رمضان

الجوائز اليومية : (500) جنيه ومجموعة من سلسلة "رؤية" ، ويعلن اسم الفائز يوميًّا في إذاعة القرآن الكريم .

الجوائز المجمعة :

- الفائز الأول : عشرة آلاف جنيه .

- الفائز الثاني : خمسة آلاف جنيه .

- الفائز الثالث : ثلاثة آلاف جنيه .

- الفائز الرابع : ألفا جنيه .

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف جنيه ، إضافة إلى مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لكل فائز .

آلية الاشتراك في المسابقة :

ترسل الإجابات اليومية ترسل على موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) على الرابط المحدد للمسابقة ، ويعلن اسم الفائز وجائزته يوميًّا .

- وترسل الإجابات المجمعة ورقيًّا أو إلكترونيًّا على إذاعة القرآن الكريم في موعد أقصاه 15 شوال 1443هـ .

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