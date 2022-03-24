بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن عن مسابقة رمضان|شروطها وجوائزها

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عن مسابقة رمضانية يومية بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وإذاعة القرآن الكريم طوال الشهر الكريم، تعنى بفهم معاني القرآن الكريم ، بجوائز يومية ومجمعة مقدمة من وزارة الأوقاف، وتذاع يوميا على إذاعة القرآن الكريم.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنها ستعلن لاحقا عن وقت إذاعتها، على أن تقدر جوائزها من خلال التالي:

مسابقة شهر رمضان

الجوائز اليومية : (500) جنيه ومجموعة من سلسلة "رؤية" ، ويعلن اسم الفائز يوميًّا في إذاعة القرآن الكريم .

الجوائز المجمعة :

- الفائز الأول : عشرة آلاف جنيه .

- الفائز الثاني : خمسة آلاف جنيه .

- الفائز الثالث : ثلاثة آلاف جنيه .

- الفائز الرابع : ألفا جنيه .

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف جنيه ، إضافة إلى مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لكل فائز .

آلية الاشتراك في المسابقة :

ترسل الإجابات اليومية ترسل على موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) على الرابط المحدد للمسابقة ، ويعلن اسم الفائز وجائزته يوميًّا .

- وترسل الإجابات المجمعة ورقيًّا أو إلكترونيًّا على إذاعة القرآن الكريم في موعد أقصاه 15 شوال 1443هـ .