"الداخلية" تحبط حجب وبيع 1439 طن سلع غذائية بأزيد من السعر الرسمي

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية.



ونجحت حملات وزارة الداخلية، في ضبط قضايا حجب سلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى.

وتمكنت حملات وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 178 قضية تموينية بمضبوطات ما يقرب من 1439 طن مواد غذائية وغير غذائية.



وفى مجال حجب السلع الإستراتيجية تمكنت وزارة الداخلية من ضبط ما يقرب من 108 أطنان سلع غذائية مختلفة و13200 عبوة زيت طعام.



كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة في ضبط 3.700 طن دقيق مدعم، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 564 طن .



وتمكنت وزارة الداخلية فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لإسطوانات البوتاجاز من ضبط ما يقرب من 740 طن غاز صب، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط 25 طن اسمنت.