حقوق الوالدين والضعفاء| منابر الأوقاف ترفع شعار التكافل المجتمعي في خطبة اليوم

ينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة وإذاعة القرآن الكريم، خطبة وزارة الأوقاف الموحدة ليوم الجمعة، حيث تنقل شعائر صلاة الجمعة من محافظة الشرقية، وذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف 5 مساجد جديدة بالمحافظة منها مسجد الحاج عبد الرازق بقرية شبرا صورة مركز ديرب نجم .

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة الموافقة الـ 25 من مارس 2022، الجمعة الرابعة الـ 22 من شهر شعبان، والتي عنونت بـ:"التكافل المجتمعي .. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا"، بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبدالله عزب، وخطيباً وإماماً للصلاة الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية أوقاف الشرقية.

حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء

ويلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم بقيادات الدعوة بمحافظة الشرقية بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما يفتتح رفقة المحافظ مسجد الحاج عبد الرازق ، وذلك في إطار افتتاح عدد خمسة مساجد بمحافظة الشرقية .

وشدد وزير الأوقاف، بأداء خطبة الجمعة بعنوان بمسجد الحاج عبدالرازق، مؤكداً على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، يوم الجمعة القادمة: (22 شعبان1443هـ)، الموافق(25/ 3/ 2022م)، وتضم (اثني عشر عالمًا): ستة من علماء الأزهر الشريف، وستة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "التكافل المجتمعي، حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا " ، وذلك على النحو التالي:

1. د/ أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب- الديوان العام العباسي- شبين الكوم

2. الشيخ/ محمود محمد أحمد مكاوي مجمع البحوث الإسلامية سيدي خميس- شبين الكوم

3. د/ كمال فوزي السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية سيدي خليل- شبين الكوم

4. الشيخ/ أحمد محمد السيد السيد نصر مجمع البحوث الإسلامية المتولي- شبين الكوم

5. د/ جلال محمد غانم مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أبو المكارم- شبين الكوم

6. الشيخ/ محمد مصطفى عبد العليم طنطاوي مجمع البحوث الإسلامية الأنصار -شبين الكوم

7. د/ محمد أحمد حامد مدير المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالسيدة زينب (رضي الله عنها) سيف -شبين الكوم

8. الشيخ/ أحمد السيد عطية أحمد شحاتة مجمع البحوث الإسلامية النجار -شبين الكوم

9. د/ السيد عاطف خليل عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة

الديوان العام التقوى -الرمد شبين الكوم

10. الشيخ/ محمد علي أحمد حسن قديح مجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق- شبين الكوم البر الشرقي

11. الشيخ/ محمد عبدالستار محمد عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة الديوان العام القرط- العزبة الغربية شبين الكوم

12. الشيخ/صبحي زكريا علي زايد مجمع البحوث الإسلامية السبكي البر الشرقي- شبين الكوم

افتتاح المساجد الجديدة

كما تفتتح وزارة الأوقاف ( 58 ) مسجدًا الجمعة، منها ( 53 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 5 ) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 771 ) مسجدًا ، منها ( 656 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 115 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية الأوقاف بالمنيا

1. محمد عبد اللطيف - أبو بشت - مغاغة

2. النور – قرية برمشا - العدوة

3. موسى علي – جبل الطير - سمالوط

4. المرحوم عبد علي – قرية السلام – بني مزار

5. الحاج ناجح – الجرنوس – بني مزار

6. آل هارون – كفر الصالحين – برطباط - مغاغة

7. العبارة – قرية شارونه - مغاغة

مديرية أوقاف بني سويف

8. التقوى البحري – عزبة تلت الفشن

9. الساحل – قرية الرياض - ناصر

10. الكبير – الدوية – مركز بني سويف

11. الرحمن – تل النيروز شرق النيل – بندر بني سويف

مديرية أوقاف أسيوط

12. الوحدة الصحية – منفلوط – بني رافع

13. المرحوم فتحي عبد الراضي - مساره– ديروط

14. أولاد سلامة قصر حيدر – مركز ديروط

15. علي بن أبي طالب – بني مجد - منفلوط

16. النور المغربي – جزيرة البداري

17. الجبانة – بني رافع - منفلوط

18. الدبايبة – منفلوط – بني رافع

مديرية أوقاف البحيرة

19. المنصور – العوجا - دمنهور

20. عزبة بقوش – بسنتواي – أبو حمص

21. عزبة حاتم – نديبة - دمنهور

22. عزبة أبو طاهر – البرنوجي - دمنهور

23. حسن عمران – كوم الزقة – أبو حمص

24. الحناوي – شمال التحرير – أبو المطامير

25. خالد حسانين – كوم دفشو – كفر الدوار

26. الرحمن الشرقي بكوم الزرقة – بطورس – أبو حمص ثان

27. الحليوي أبو وافية - الدلنجات

28. عزبة مفتاح – المسين - الدلنجات

29. الرحمة المنشية الجديدة – أبو المطامير

30. شرارة – عزبة شرارة – الطود- مركز كوم حمادة

31. كسوتيه - الحلاوجة – أبو المطامير

32. الرحمن – قرية حسن علام – أبو المطامير

مديرية أوقاف الدقهلية

33. الرحمن – عزبة توفيق حسن - المحمودية - دكرنس

34. يونس صبري – الروضة - السنبلاوين

مديرية أوقاف سوهاج

35. التوحيد – الشيخ شاهين – أولاد يحيى بحري – شمال دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية

36. أبو العزم الجوسق - بلبيس

37. الشهيد محمد طلعت نعمان – ديرب نجم - فرغان

38. الكبير- قرية السحايرة – ديرب نجم

مديرية أوقاف الجيزة

39. خطاب – الشوبك الغربي – البدرشين

مديرية أوقاف المنوفية

40. أبو بكر الصديق – الحوافنة الحامول- مركز سرس الليان

مديرية أوقاف أسوان

41. الرزاق الكريم – عنيبة

42. التقوى جعفر الصادق- سلوا

مديرية أوقاف دمياط

43. الأحمدي – السنانية – كفر البطيخ

مديرية أوقاف مطروح

44. عباد الرحمن – المثاني - عزبة تجمع أولاد عبد الكريم

مديرية أوقاف قنا

45. خالد بن الوليد القديم – حجازة قبلي - قوص

مديرية أوقاف القليوبية

46. عبد العزيز هندي – اسنيت – كفر شكر

47. الرحمة – عرب جهينة – شبين شرق

48. النور – عزبة أبو جاد – كفر منصور - برشوم

مديرية أوقاف الغربية

49. المراسي – مركز بسيون

50. الرحمة – الدرملي - قطور

51. الكبير – الريانية - قطور

مديرية أوقاف الإسماعيلية

52. الرحمة – المرزوقية – القصاصين الجديدة

53. الشهيد محمد شومان – قرية أم عزام –القصاصين الجديدة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الغربية

1. عبد الله العاصي – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف دمياط

2. قنديل السرو – إدارة الزرقا

مديرية أوقاف الشرقية

3. الكبير – الزرزورية ( عزبة بدوي ) أبو كبير

مديرية أوقاف المنيا

4. الرحمن زرابي الزهارنة – مركز دير مواس

مديرية أوقاف بني سويف

5. الصفا – عزبة محمود – منشأة سليمان - سمسطا