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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاملات بـ 71 مليون جنيه.. ضبط 38 شخصا يتاجرون فى العملة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تعزيزاً للإقتصاد الوطنى وحمايةً لمقدرات المجتمع..

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة تنسيقاً وقطاعات الوزارة المعنية بإستهداف القائمين على ممارسة ذلك النشاط بكافة محافظات الجمهورية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (38) قضية بإجمالى مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بلغت نحو (أكثر من 71 مليون جنيه) نقدياً ومستندياً على النحو التالى: إجمالى المبالغ المضبوطة نقداً (قرابة 7 مليون جنيه - عملات أجنبية بما يعادل قرابة 8 مليون جنيه).

وإجمالى المبالغ المضبوطة مستندياً (2 مليون جنيه - عملات أجنبية بما يعادل أكثر من 54 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال العامة عملات اجنبية النقد الأجنبي الأجهزة الامنية الإتجار غير المشروع

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