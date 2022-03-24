تفاصيل اجتماع الكاف بشأن تصفيات كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “CAF” الاستعانة بحكم الفيديو var خلال منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم خلال الفترة من 25و29 مارس 2022 .

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي عقدت اجتماعاً افتراضياً أمس الأربعاء برئاسة الرئيس الدكتور باتريس موتسيبي.

وناقشت اللجنة التنفيذية المسابقات القادمة بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2022 نهاية هذا الأسبوع.

وأكد الرئيس موتسيبي أنه سيتم استخدام حكم الفيديو المساعد (VAR) في جميع مباريات التصفيات الأفريقية بين 25 و 29 مارس 2022.

وتلقت اللجنة التنفيذية تقارير وتحديثات من بعثات تفقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي زارت البلدان التي ستستضيف بطولة للسيدات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالمغرب ، وبطولة الامم الافريقية CHAN الجزائر 2023 كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023.

وقدم الأمين العام لـ CAF لاتحاد الافريقي لكرة القدم ، فيرون موسينجو-أومبا ، الذي زار كوت ديفوار للقاء السلطات الحكومية والمحلية ، تحديثًا حول الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، ولاحظت اللجنة التنفيذية تقدم سير العمل وستواصل العمل مع المضيفين على عدد من المسائل العالقة.

سيؤسس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) مكتبًا تابعًا له في كوت ديفوار يعمل بشكل وثيق مع اللجنة المنظمة المحلية والحكومة.

وقدم نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF ورئيس لجنة تنظيم بطولة الامم الافريقية CHAN الجزائر 2023 سيدو مبومبو نجويا تحديثًا حول الاستعدادات للمسابقة التي ستقام في يناير / فبراير 2023.

كما تلقت لجنة الـ CAF التنفيذية تحديثًا لحالة المسابقات القادمة والدول التي قدمت طلبات لاستضافتها ،و سيصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بلاغا عن المضيفين والمواعيد في الوقت المناسب.