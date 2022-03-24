عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حروب الجيل الرابع والخامس وكيفية التصدي لها" .. ندوة بجامعة المنصورة

ندوة بجامعة المنصورة
ندوة بجامعة المنصورة

نظمت كلية التجارة بالتعاون مع لجنة مكافحة الإرهاب التطرف بجامعة المنصورة اليوم الخميس ندوة ثقافية بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة بعنوان "حروب الجيل الرابع والخامس وكيفية التصدي لها" .

حاضر في الندوة اللواء ناجي شهود  الخبير الاستراتيجي ومحمد الشافعي المؤرخ والصحفي بجريدة الهلال وتحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجي  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور طارق غلوش  عميد كلية التجارة.

وتأتي الندوة في إطار استمرار فعاليات الخطة الاستراتيجية للجنة مواجهة الإرهاب والتطرف بالجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق وتنظيم الدكتورة سماح حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق الدكتور تامر محمد صالح  أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ونائب رئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف بالجامعة وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب في مصر ، وحرصا من الجامعة على زيادة وعي الشباب الجامعي وصقل الملكات الشخصية لهم والارتقاء بأفكارهم .

وبدأت الندوة بكلمة اللواء ناجي شهود أوضح خلالها ماهية حروب الجيل الرابع والخامس وأثرها على مكتسبات ومقدرات الدول وكيفية التصدي لها وأثرها على مفاهيم الشباب بصفتهم اهم ركائز النهوض بالدول كما تطرق لمفهوم القوى الناعمة كأحد أدوات مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس مع اختلاف مسمياتها وأنواعها وأساليبها .

كما ألقى محمد الشافعي كلمة تحدث خلالها عن أهمية توعية الشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية حتي لا يكونوا فريسة سهلة لادوات حروب الجيل الرابع والخامس كما أوضح أن عماد أي دولة هو العنصر البشري (الشباب) لأنهم قاطرة النهوض بالدول فيجب زيادة وعي الشباب وصقل الملكات الشخصية لهم حتي يكونوا قادرين على مواجهة كافة التحديات التي تواجه وطننا الغالي ومساندة القيادة السياسية في مواجهة والتصدي لكافة أنواع حروب الجيل الرابع والخامس باختلاف مسمياتها.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع جميع الطلاب والاستماع إلى استفساراتهم والرد عليها  حيث حضر الندوة لفيف من  أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة والجامعة وعلى رأسهم الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة والدكتورة سماح حافظ  وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور ٣٠٠ طالب وطالبة من كليات الجامعة .

IMG-20220324-WA0060
IMG-20220324-WA0060
IMG-20220324-WA0059
IMG-20220324-WA0059
IMG-20220324-WA0054
IMG-20220324-WA0054
IMG-20220324-WA0053
IMG-20220324-WA0053
IMG-20220324-WA0055
IMG-20220324-WA0055
جامعة المنصورة الارهاب والتطرف المراحل التعليمية مواجهة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

النيابة العامة تأمر بحبس الطفل المعتدي على الطالب "محمود" بمدرسة بديرب نجم

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

ترشيحاتنا

التجاري وفا مصر:لم تصدر تعليمات من البنك المركزي بوقف أية عمليات استيرادية

جريمة لم يرتكبها..الإفراج عن أخوين أمريكيين بعد السجن ٢٥ عاما دون دليل

بايدن: لم أهدد الرئيس الصيني بشأن مساعدة بكين لـ روسيا

الأتربي : 152 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 18% |فيديو

السيسي لرئيس أوكرانيا: تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية ضرورة

الرئيس السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

الفنانة رحاب حسين تنجو من حادث سير وتهشم سيارتها .. صور

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة "إيفر جيفين" .. صور

فيديو

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

أحمد حلاوة وجورج وسوف.. لماذا تطارد شائعات الموت نجوم الفن؟

فاتورة كوافير بـ 43 ألف جنيه .. ما قصتها؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ