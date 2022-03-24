"حروب الجيل الرابع والخامس وكيفية التصدي لها" .. ندوة بجامعة المنصورة

نظمت كلية التجارة بالتعاون مع لجنة مكافحة الإرهاب التطرف بجامعة المنصورة اليوم الخميس ندوة ثقافية بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة بعنوان "حروب الجيل الرابع والخامس وكيفية التصدي لها" .

حاضر في الندوة اللواء ناجي شهود الخبير الاستراتيجي ومحمد الشافعي المؤرخ والصحفي بجريدة الهلال وتحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة.

وتأتي الندوة في إطار استمرار فعاليات الخطة الاستراتيجية للجنة مواجهة الإرهاب والتطرف بالجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق وتنظيم الدكتورة سماح حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق الدكتور تامر محمد صالح أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ونائب رئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف بالجامعة وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب في مصر ، وحرصا من الجامعة على زيادة وعي الشباب الجامعي وصقل الملكات الشخصية لهم والارتقاء بأفكارهم .

وبدأت الندوة بكلمة اللواء ناجي شهود أوضح خلالها ماهية حروب الجيل الرابع والخامس وأثرها على مكتسبات ومقدرات الدول وكيفية التصدي لها وأثرها على مفاهيم الشباب بصفتهم اهم ركائز النهوض بالدول كما تطرق لمفهوم القوى الناعمة كأحد أدوات مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس مع اختلاف مسمياتها وأنواعها وأساليبها .

كما ألقى محمد الشافعي كلمة تحدث خلالها عن أهمية توعية الشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية حتي لا يكونوا فريسة سهلة لادوات حروب الجيل الرابع والخامس كما أوضح أن عماد أي دولة هو العنصر البشري (الشباب) لأنهم قاطرة النهوض بالدول فيجب زيادة وعي الشباب وصقل الملكات الشخصية لهم حتي يكونوا قادرين على مواجهة كافة التحديات التي تواجه وطننا الغالي ومساندة القيادة السياسية في مواجهة والتصدي لكافة أنواع حروب الجيل الرابع والخامس باختلاف مسمياتها.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع جميع الطلاب والاستماع إلى استفساراتهم والرد عليها حيث حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة والجامعة وعلى رأسهم الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة والدكتورة سماح حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور ٣٠٠ طالب وطالبة من كليات الجامعة .

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