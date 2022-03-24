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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بسرقة هاتف محمول فتاة أثناء إجرائها مكالمة فيديو بقنا

اللص المتهم
اللص المتهم


 

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط اللص المتهم بسرقة هاتف محمول من فتاة أثناء إجرائها مكالمة بالفيديو خلال مرورها بأحد شوارع مدينة قنا .

 

وكانت صورة اللص شهدت تداول واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقنا ، وسط حالة من السخرية على اللص، الذى شاء حظه العاثر، أن يظهر على الفيديو المباشر .

 

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و كان اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا،  تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا ، يفيد تحرير فتاة محضر ضد لص سرق هاتفها المحمول أثناء إجرائها مكالمة هاتفية بالفيديو و سيرها بوسط مدينة قنا .

 

و أوضحت الفتاة فى أقوالها، بأن اللص غافلها وسرق الهاتف وفر هارباً ، وتمكنت صديقتها التى تحادثها هاتفياً من إلتقاط صورة للص المتهم، ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 

جرى تحرير محضر و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم.
 

 

 

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