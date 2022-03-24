ضبط المتهم بسرقة هاتف محمول فتاة أثناء إجرائها مكالمة فيديو بقنا





تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط اللص المتهم بسرقة هاتف محمول من فتاة أثناء إجرائها مكالمة بالفيديو خلال مرورها بأحد شوارع مدينة قنا .

وكانت صورة اللص شهدت تداول واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقنا ، وسط حالة من السخرية على اللص، الذى شاء حظه العاثر، أن يظهر على الفيديو المباشر .

و كان اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا ، يفيد تحرير فتاة محضر ضد لص سرق هاتفها المحمول أثناء إجرائها مكالمة هاتفية بالفيديو و سيرها بوسط مدينة قنا .

و أوضحت الفتاة فى أقوالها، بأن اللص غافلها وسرق الهاتف وفر هارباً ، وتمكنت صديقتها التى تحادثها هاتفياً من إلتقاط صورة للص المتهم، ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

جرى تحرير محضر و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم.

